Вышел трейлер комедийного сериала по рассказу Александра Цыпкина

В сети появился трейлер комедийного сериала «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного». Релиз проекта состоится 8 сентября на Okko.

Восьмисерийный сериал снят по одноименному рассказу Александра Цыпкина. Это история об излишне рациональной успешной москвичке, которая относится к мужчинам как к функции, и о том, почему и как наши люди выбирают своих спутников жизни.

Сериал рассказывает историю успешного адвоката Анны, которая, не стесняясь, говорит своей давней подруге Ларисе, что хочет выбрать «мужа на три месяца», так как у нее сложный проект и нужен громоотвод и постоянный секс. В финал ее отбора вышли два идеальных кандидата — молодой технократ-педант и возрастной бизнесмен-гуляка.

Режиссером шоу выступил Алексей Кузмин-Тарасов (это его дебют на экранах). В ролях — Елена Лядова, Агриппина Стеклова, Гоша Куценко, Антон Филипенко, Александр Робак, Макар Хлебников и другие.