Sony Music приостанавливает работу в России

Звукозаписывающая компания Sony Music Group приостановила деятельность в России. Об этом пишет Variety со ссылкой на представителей компании.

«Sony Music Group призывает к миру на Украине и прекращению насилия. Мы приостановили операции в России и будем продолжать поддерживать глобальные меры по оказанию гуманитарной помощи нуждающимся жертвам», — говорится в заявлении.

Источники издания отмечают, что Sony Music продолжит платить зарплату российским сотрудникам, но в течение какого периода — неизвестно. Решение по ситуации, в которой оказались работавшие с компанией артисты, пока не принято.

8 марта крупнейший в мире правообладатель Universal Music Group приостановил свою деятельность в России. Помимо Universal и Sony к «большой тройке» лейблов относится Warner. Ожидается, что последний также сделает объявление по текущей ситуации в ближайшее время.