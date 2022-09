Placebo записали кавер на хит Tears for Fears «Shout»

Placebo опубликовали кавер-версию одной из самых известных композиций британской нью-вейв-группы Tears for Fears «Shout». Ее можно послушать здесь .

Оригинал трека вышел в ноябре 1984 года — он стал вторым синглом с пластинки «Songs From The Big Chair» , увидевшей свет три месяца спустя, уже в 1985-м. В британских чартах он попал на четвертую строчку, в топ-100 Billboard в Соединенных Штатах — на первую.

Восьмой, последний на данный момент альбом Placebo «Never Let Me Go» был выпущен в марте 2022 года — он прервал девятилетнее молчание группы: музыканты не выпускали полноформатных записей со времен пластинки «Loud Like Love». Она вышла в 2013-м.