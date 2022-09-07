ИИ «поправил» известные картины. Моне Лизе пририсовал брови, а героя «Крика» превратил в женщину

Художница и пользовательница твиттера @images_ai решила «исправить» известные картины. С помощью нейросети Stability Diffusion она сделала полотна более современными (а в некоторых случаях жуткими).

Вирусный тред меньше чем за сутки набрал 4500 лайков и сотни комментов. Одни считают, что теперь шедевры мирового искусства выглядят лучше, другие ругают художницу за попытки «исправить» и так совершенные картины.

Больше всего лайков набрала обновленная версия «Моны Лизы» Леонардо Да Винчи. Искусственный интеллект убрал знаменитую улыбку, пририсовал брови и сделал углы более резкими, а краски контрастными, придав портрету нотку авангардизма.

«Первая — Мона Лиза! Честно говоря, Да Винчи нарисовал ее довольно неряшливо по сегодняшним меркам, но с помощью Stability Diffusion мы смогли привести ее в соответствие с современными тенденциями».

«Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера приобрела более реалистичные черты лица. В версии ИИ ее волосы выглядят как на фотографии.

«„Девушка с жемчужной сережкой“ — классический портрет Яна Вермеера, и действительно можно сказать, что он очень старался. Но посмотрите, какие недетализированные у нее волосы! К счастью, с помощью Stability это можно легко исправить».

Та же участь постигла «Венеру» Сандро Боттичелли. Правда, часть ее волос выглядит довольно странно, а выражение лица теперь передает скорее усталость (или грусть?), нежели умиротворение.

«Если вы когда‑либо видели „Рождение Венеры“ Сандро Боттичелли, вы, несомненно, будете поражены, насколько нереалистично выглядит ее окружение. Просто куча расплывчатых, странных, абстрактно нарисованных фигур. К счастью, у нас есть Stability Diffusion, которая ничего подобного не создает!»

А вот знаменитый «Крик» Мунка лишился главного героя, зато обзавелся героиней. Девушка на картине не кричит, а безмятежно смотрит на зрителя.

«„Крик“ — единственная известная картина Эдварда Мунка, состоящая в основном из странных завихрений, которые плохо передают окружение легендарного кричащего человека. Со Stability Diffusion мы можем увидеть, что именно он нашел таким ужасающим! Фьорды!»

Кажется, нейросети удалось излечить от депрессии героев другой знаменитой картины — «Американской готики» Гранта Вуда. Их наряды в версии ИИ выглядят более современными, а на фоне вместо загородного дома — что‑то похожее на неоклассический особняк.

«„Американская готика“ Гранта Вуда занимает особое место в наших сердцах, но она просто не соответствует современным стандартам. Картинка такая пиксельная, и во что они одеты?! С помощью ИИ мы можем увидеть, как Грант мог бы переосмыслить это произведение, если бы он был еще жив».

«Звездная ночь» Ван Гога, обработанная Stability Diffusion, опускается не на тихую французскую коммуну, а, скорее, на современный пригород мегаполиса.

«Винсент Ван Гог был одним из величайших садистов в истории. Из‑за этого многие его картины очень экспрессионистичны, но лишены определенного je ne vois pas. Давайте посмотрим, на что он действительно смотрел, когда много лет назад рисовал культовую „Звездную ночь“!»

Нейросеть не пожалела и героев полотна Жоржа Сера «Воскресный день на острове Гранд-Жатт». Одних она превратила в детей, других — в пень, а третьих просто вырезала.

«„Воскресный полдень на острове Гранд-Жатт“ Сера легко узнаваем, но разглядеть сцену почти невозможно. Если присмотреться, картина состоит из множества крошечных точек, из‑за которых трудно понять, что происходит. Это легко исправить!»

Не пощадила Stability Diffusion и «Плачущую женщину» Пикассо. Теперь она какой‑то механизм.

«С этой картиной было действительно трудно».