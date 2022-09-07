Кристиан Бейл, Марго Робби и Джон Дэвид Вашингтон в новом ролике комедийного фильма «Амстердам»

20th Century Studios опубликовал новый ролик к грядущему фильму Дэвида О.Расселла «Амстердам». Премьера картины запланирована на 7 октября.

В видео под названием «Имена» появились главные герои: врач Берт, медсестра Валери и адвокат Гарольд. Они дружат уже много лет и неожиданно становятся главными подозреваемыми в громком убийстве в Амстердаме 30-х годов. «Нам нужно очистить наши имена», — говорит Берт.

По ходу ролика выясняется, что преступление может быть связано с «организацией, которая хочет править миром».

Главные роли в фильме исполнили Кристиан Бейл, Марго Робби и Джон Дэвид Вашингтон. Помимо них, в картине задействован впечатляющий актерский состав, среди которых Крис Рок, Аня Тейлор-Джой, Зои Салдана, Майк Майерс, Майкл Шеннон, Тимоти Олифант, Андреа Райсборо, Тейлор Свифт, Маттиас Схунартс, Алессандро Нивола, Рами Малек и Роберт Де Ниро.

Авторы «Амстердама» называют картину «увлекательной и богато запутанной историей, в которой блестяще переплетаются исторические факты и вымысел».