Вышел трейлер фильма «Амстердам». В нем снялись Марго Робби, Аня Тейлор Джой и Кристиан Бейл

В сети появился трейлер фильма «Амстердам», который поставил Дэвид О. Рассел, известный по драмам «Боец» и «Мой парень — псих». Ролик опубликовали на ютьюб-канале Movie Coverage.

Картина выйдет на экраны в ноябре 2022 года. Она расскажет о трех друзьях, которые познакомились, судя по трейлеру, во время войны. Два солдата и медсестра пообещали, что всегда будут защищать друг друга.

В 1930-х герои окажутся в центре криминального заговора: их обвинят в убийстве, которого они не совершали. Раскрыть преступление троице будут помогать многочисленные персонажи, сыгранные звездами кино.