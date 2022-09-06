Скульптуру в Летнем саду, которой пририсовал глаза неизвестный, восстановят с помощью спецсостава

Бюст Петронии Примы в Летнем саду, которому неизвестный накануне пририсовал глаза, восстанавливают с помощью компрессов со специальным составом, сообщает издание «Фонтанка.ру» и показывает фотографии процесса.

По словам сотрудника отдела реставрации каменной и гипсовой скульптуры Русского музея (к музею относится территория сада) Анны Казановой, маркер должен отойти за двое суток. При этом она отметила, что чернила ушли достаточно глубоко в поры, а работу осложняет холод: рабочей температурой считается 20 градусов Цельсия.

«Мы не можем работать агрессивными средствами, мы не используем ни абразив, ни кислотные, ни щелочные составы. Мы используем составы нейтральные, и это замедляет весь процесс удаления пятен», — сообщила Казанова.

Установить личность рисовавшего пока не удалось, на скульптуру камера наблюдения не направлена. Замдиректора музея по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Ольга Бабина сообщила, что глаза были нарисованы, скорее всего, в рабочее время, когда сад был открыт.

Изменения в изначальном облике скульптуры обнаружили сотрудники службы безопасности сада. «Я считаю, что служба безопасности работает неплохо, в последнее время выделяются дополнительные средства на оснащение камерами — как внутри музея, так и на музейных территориях. Но можно поставить около каждой скульптуры камеру, решетку — и все равно найдется способ, как испортить то или иное имущество», — заявила Бабина.

Повреждена копия бюста. Оригинал скульптуры «Петрония Прима, жена императора Вителлия», созданной мастерской Антонио Коррадини в 1717 году, находится в Михайловском замке Русского музея. После инцидента прокуратура сообщила о намерении провести проверку, установить причины и условия произошедшего, а также дать оценку работе охраны.