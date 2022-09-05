Неизвестный пририсовал глаза скульптуре Петронии Примы в Летнем саду

Неизвестный пририсовал глаза выставленному в Летнем саду бюсту Петронии Примы, жены одного из римских императоров Вителлия. Об этом сообщили в официальной группе садов Русского музея во «ВКонтакте».

Изменения в изначальном облике скульптуры обнаружили сотрудники службы безопасности сада. Представители группы назвали случившееся актом вандализма.

Они заявили: «Мы хотим в очередной раз напомнить: скульптуры в Летнем саду — это дорогостоящие копии подлинных скульптур, сохраняющие композицию Летнего сада. Очистка мрамора, даже искусственного, — непростое дело».

Повреждена копия бюста. Оригинал скульптуры «Петрония Прима, жена императора Вителлия», созданной мастерской Антонио Коррадини в 1717 году, находится в Михайловском замке Русского музея.

За последнее время это второй случай, когда произведению искусства пририсовывают глаза. 7 декабря 2021 года охранник «Ельцин-центра» Александр Васильев проделал это с картиной ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры».

По словам охранника, сделать это его попросили подростки, которые утверждали, что это их картина. Полотно находится в коллекции Государственной Третьяковской галереи и было предоставлено «Ельцин-центру» для выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства». Васильева уволили, суд назначил ему 180 часов обязательных работ.

расскажите друзьям