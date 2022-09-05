Московский центр Карнеги прекратил работу. Его сотрудники запустили новый сайт

Московский центр Карнеги, представлявший в России Фонд Карнеги за международный мир, прекратил свою работу. Об этом говорится на сайте организации.
Там отметили, что Фонд Карнеги продолжает публиковать аналитику о России, Украине и соседних странах, в том числе и на русском языке. Эти материалы можно найти на новом сайте Carnegie Politika и в одноименном телеграм-канале, который запустили сотрудники организации.
В апреле Минюст России закрыл 15 филиалов некоммерческих неправительственных организаций, объяснив это «выявленными нарушениями законодательства». В число этих НКО попали представительства Amnesty International, Human Rights Watch и Фонда Карнеги за международный мир.
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