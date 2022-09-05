Московский центр Карнеги прекратил работу. Его сотрудники запустили новый сайт

Московский центр Карнеги , представлявший в России Фонд Карнеги за международный мир, прекратил свою работу. Об этом говорится на сайте организации.

Там отметили, что Фонд Карнеги продолжает публиковать аналитику о России, Украине и соседних странах, в том числе и на русском языке. Эти материалы можно найти на новом сайте Carnegie Politika и в одноименном телеграм-канале, который запустили сотрудники организации.