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Минюст закрыл российские представительства Human Rights Watch и Amnesty International

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:24

Министерство юстиции России исключило 15 правозащитных организаций из «реестра представительств международных организаций и НПО». Среди них оказались Human Rights Watch и Amnesty International. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, российские власти закрыли представительства американского Фонда Карнеги за Международный мир и швейцарского Фонда Ага Хана, филиалы немецких Фонда Фридриха Науманна за свободу и Фонда имени Фридриха Эберта.

В перечне исключенных организаций — представительства Фонда имени Фридриха Эберта в Петербурге и объединения «Конрад-Аденауэр-Штифтунг е.Ф.», филиал «Конрад-Аденауэр-Штифтунг е.Ф.» в Москве и фонда Ханнса Зайделя.

На территории России будет прервана деятельность также филиала Фонда Розы Люксембург, занимавшегося анализом общественного развития и гражданского просвещения, филиала Фонда имени Генриха Белля и представительств Немецкого научно-исследовательского сообщества, ассоциации «Вспульноты Польска» и американского Института Международного образования.

«Указанные структурные подразделения исключены в связи с выявленными нарушениями действующего законодательства Российской Федерации», — отметили в Минюсте. О каких нарушениях идет речь, не поясняется.

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