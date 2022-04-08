Минюст закрыл российские представительства Human Rights Watch и Amnesty International

Министерство юстиции России исключило 15 правозащитных организаций из «реестра представительств международных организаций и НПО». Среди них оказались Human Rights Watch и Amnesty International. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, российские власти закрыли представительства американского Фонда Карнеги за Международный мир и швейцарского Фонда Ага Хана, филиалы немецких Фонда Фридриха Науманна за свободу и Фонда имени Фридриха Эберта.

В перечне исключенных организаций — представительства Фонда имени Фридриха Эберта в Петербурге и объединения «Конрад-Аденауэр-Штифтунг е.Ф.», филиал «Конрад-Аденауэр-Штифтунг е.Ф.» в Москве и фонда Ханнса Зайделя.

На территории России будет прервана деятельность также филиала Фонда Розы Люксембург, занимавшегося анализом общественного развития и гражданского просвещения, филиала Фонда имени Генриха Белля и представительств Немецкого научно-исследовательского сообщества, ассоциации «Вспульноты Польска» и американского Института Международного образования.

«Указанные структурные подразделения исключены в связи с выявленными нарушениями действующего законодательства Российской Федерации», — отметили в Минюсте. О каких нарушениях идет речь, не поясняется.