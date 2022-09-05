Сервис «Звук» запустил серию подкастов о влиянии музыки на психологическое здоровье

Аудиосервис «Звук» и «СберЗдоровье» выпустили серию подкастов «В душу через уши» — о влиянии музыки на ментальное здоровье. Это часть проекта «Музыкальный психотерапевт», рассказали «Афише Daily» представители сервиса.

В каждом выпуске подкаста музыкальный эксперт «Звука» и психологи из «СберЗдоровья» разберут с гостями феномен творчества и расскажут, как музыкальная терапия помогает справиться с проблемами ментального здоровья.

В одном из выпусков приняла участие певица Сюзанна. Артистка поделилась личными историями и советами, как она справляется со стрессом с помощью ведения дневников. Для «Звука» она собрала авторские плейлисты с музыкой, которая успокаивает ее в непростые периоды жизни.

Дарья Яушева, психолог «СберЗдоровья», назвала несколько интересных фактов о музыке: «Музыка влияет на психологическое состояние — это подтверждено многочисленными исследованиями. Она несет эмоциональный заряд, и физиологические процессы в организме буквально подстраиваются под то, что мы слышим, под ритм, гармонию музыки. У нас может учащаться или замедляться пульс, возникают ощущения в теле. Подстраивается моторика (движения). Музыка влияет на эмоции, эмоциональное состояние может менять мыслительный процесс».

Ранее аудиосервис «Звук» представил обновленную систему рекомендаций. Она анализирует десятки параметров в звучании трека и создает сборник музыкальных предпочтений.