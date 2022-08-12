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Сервис «Звук» обновил систему рекомендаций
Сегодня в 13:29

Аудиосервис «Звук» представил обновленную систему рекомендаций. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

Обновленный алгоритм анализирует десятки параметров в звучании трека и создает сборник музыкальных предпочтений. В анализе участвуют: тембр голоса, интенсивность звука, скорость, ритм композиции, доля определенных инструментов и многое другое. Ранее система рекомендовала пользователю треки на основе его лайков и дизлайков.

Для новых пользователей сервис предложит выбрать любимых артистов и на основе этого составит персональные рекомендации. Количество плейлистов будет зависеть от разнообразия музыкальных вкусов слушателя. Для постоянных пользователей рекомендации формируются аналогичным образом, но в основе содержится история прослушивания.

В настоящее время «Звук» предлагает до шести различных плейлистов с ежедневным обновлением, но в будущем их количество возрастет. Внутри подборок — микс новинок и любимых треков пользователя.

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