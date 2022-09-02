Фильм иранского режиссера Бехруза Шоайби «Без предварительной договоренности» получил гран-при ММКФ

Фильм «Без предварительной договоренности» иранского режиссера Бехруза Шоайби получил «Золотого святого Георгия» — главный приз 44-го Московского Международного кинофестиваля. Об этом сообщает «Интерфакс».

Лента рассказывает о женщине по имени Ясмин, которая после долгих лет в иммиграции в Германии вынуждена вместе со страдающим аутизмом сыном вернуться на родину в Иран, где скончался ее отец. После приезда она обнаруживает, что тот оставил ей все наследство.

«Короткое и нежеланное пребывание в родном городе отца и встречи с теми, кто его знал, заставляют ее по-новому осмыслить такие понятия, как жизнь, смерть и человеческая сущность», — указано в описании к картине на сайте ММКФ.

Перед объявлением обладателя гран-при председатель жюри ММКФ Евгений Миронов попросил о минуте молчания в память о последнем руководителе СССР Михаиле Горбачеве, который скончался 30 августа на 92-м году жизни.

Миронов заявил: «Он очень любил творческих людей, любил общаться с ними. Я это знаю не понаслышке. Он сам был творческим человеком, очень открытым, с большим сердцем, скромным, с другой стороны. Иногда очень доверчивым к людям, иногда нерешительным. И он никогда не боялся говорить о своих ошибках».

Лучшим российским фильмом на ММКФ стал «Здоровый человек» Петра Тодоровского. Лента посвящена судьбе переживающего личный кризис спортивного журналиста, который решает стать волонтером — и сталкивается с новыми моральными потрясениями.

«Серебряного святого Георгия» за режиссуру получил сербский режиссер Синиши Цветич («Усекновение»). Спецприз жюри за лучшую режиссерскую работу достался представителю Бангладеш Джубораджу Шамиму («Инстинкт»).

Приз за лучшую женскую роль вручили Пеге Ахангарани («Без предварительной договоренности»), за лучшую мужскую — Костелу Кашкавалу («Глас вопиющего в пустыне» румынского режиссера Киприана Мега).

Лучшим короткометражным фильмом стал «Бриз» иранского режиссера Хамидреза Газеми, выпускника ВГИКа. Посвященный жизни Соловецкой обители «Святой архипелаг» Сергея Дебижева был награжден призом за лучшую документальную ленту. Специального упоминания жюри был удостоен фильм «Кэт» Бориса Акопова.