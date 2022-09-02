Посольство России в Вашингтоне создало книгу соболезнований в связи со смертью Горбачева

Российское посольство в Вашингтоне открыло книгу соболезнований на фоне смерти последнего главы СССР Михаила Горбачева. Об этом сообщает пресс-служба дипмиссии в своем телеграмм-канале.

«В связи с кончиной первого и единственного президента СССР Михаила Сергеевича Горбачева в посольстве Российской Федерации в США открыта книга соболезнований», — говорится в сообщении.

Дипломаты предложили всем желающим «отправить свои слова сочувствия и соболезнования» на адрес электронной почты пресс-службы. Найти его можно на официальном сайте российской дипмиссии в США.

Михаил Горбачев скончался 30 августа в Центральной клинической больнице Москвы. Политик долгое время страдал от проблем с почками.

Церемония прощания с Горбачевым состоится в Колонном зале Дома союзов в Москве 3 сентября.

расскажите друзьям