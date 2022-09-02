В российских школах появится предмет о духовно-нравственной культуре

С 2023 учебного года в российских школах появится новый предмет — «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения .

Предполагается, что новый предмет будет вводиться постепенно, начиная с пятого класса. В будущем преподавать основы духовно-нравственной культуры будут ученикам с 5 по 9 класс.

Ранее Минпросвещения запустило патриотческий проект «Разговоры о важном». По нему, начиная с 5 сентября, каждый понедельник во всех школах России будет начинаться с внеклассного занятия на темы, связанные с «жизнью их школы, региона, страны в целом». В частности, детям планируют рассказать о целях и задачах военной спецоперации.