В российских школах появится предмет о духовно-нравственной культуре

С 2023 учебного года в российских школах появится новый предмет — «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения.
Соответствующий приказ ведомства датирован 18 июля. 17 августа документ зарегистрировал Минюст.
Предполагается, что новый предмет будет вводиться постепенно, начиная с пятого класса. В будущем преподавать основы духовно-нравственной культуры будут ученикам с 5 по 9 класс.
В приказе Минпросвещения отмечается, что учителя на таких уроках должны обеспечивать:
- Понимание вклада различных народов в формирование «цивилизованного наследия России»
- Понимание ценности многообразия культурных укладов
- Поддержку интереса к традициям собственного и других российских народов
- Знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов России
- Формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, а также религиозным чувствам
- Осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия
- Формирование представлений об «образцах и примерах традиционного духовного наследия народов РФ»
Ранее Минпросвещения запустило патриотческий проект «Разговоры о важном». По нему, начиная с 5 сентября, каждый понедельник во всех школах России будет начинаться с внеклассного занятия на темы, связанные с «жизнью их школы, региона, страны в целом». В частности, детям планируют рассказать о целях и задачах военной спецоперации.