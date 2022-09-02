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В российских школах появится предмет о духовно-нравственной культуре
Сегодня в 07:22

С 2023 учебного года в российских школах появится новый предмет — «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения.

Соответствующий приказ ведомства датирован 18 июля. 17 августа документ зарегистрировал Минюст.

Предполагается, что новый предмет будет вводиться постепенно, начиная с пятого класса. В будущем преподавать основы духовно-нравственной культуры будут ученикам с 5 по 9 класс.

В приказе Минпросвещения отмечается, что учителя на таких уроках должны обеспечивать:

  • Понимание вклада различных народов в формирование «цивилизованного наследия России»
  • Понимание ценности многообразия культурных укладов
  • Поддержку интереса к традициям собственного и других российских народов
  • Знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов России
  • Формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, а также религиозным чувствам
  • Осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия
  • Формирование представлений об «образцах и примерах традиционного духовного наследия народов РФ»

Ранее Минпросвещения запустило патриотческий проект «Разговоры о важном». По нему, начиная с 5 сентября, каждый понедельник во всех школах России будет начинаться с внеклассного занятия на темы, связанные с «жизнью их школы, региона, страны в целом». В частности, детям планируют рассказать о целях и задачах военной спецоперации.

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