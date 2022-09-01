Warner Bros. регистрирует Большого Чунгуса как торговую марку

Warner Bros. подала заявку на регистрацию товарного знака «Big Chungus» (Большой Чунгус — толстый Багз Банни, ставший мемом). Об этом пишет Vice со ссылкой на базу данных офиса ЕС по интеллектуальной собственности.

Заявка была подана 26 августа. Если ее одобрят, американская студия сможет использовать Большого Чунгуса на экране, логотипах, предметах одежды, зданиях, изображать его в виде игрушки или статуэтки.

Один из разделов заявки включает возможность внедрить Чунгуса в видеоигры. Из‑за этого многие геймеры решили, что персонажа хотят добавить в бесплатный файтинг MultiVersus. В нем можно играть за других персонажей, принадлежащих Warner Bros., например, того же Багза Банни. Официально студия это не подтверждала.

Изображение Чунгуса из заявки Warner Bros. © euipo.europa.eu

Биг Чунгус впервые появился на экранах в 1941 году, в выпуске сериала «Веселые мелодии». В нем Банни увеличился в размере на несколько секунд, пародируя охотника Элмера Фадда.

Популярность толстый Багз Банни начал набирать в 2017 году, когда аноним опубликовал на 4chan скриншот с ним, ставший вирусным. Параллельно в интерне зарождалось имя Чунгус, которое в 2016-м пользователь реддит описал как слово, которое существовало всегда.

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