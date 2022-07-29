Gorillaz поделились клипом на новый трек «Cracker Island», записанный с Thundercat

Gorillaz выпустили новый сингл «Cracker Island», записанный вместе с американским бас-гитаристом и певцом Thundercat. В клипе на него анимированные участники группы оказываются в голливудской больнице и вступают в конфликт с полицией.

Видео сняли художник, соавтор Gorillaz Джейми Хьюлетт и Fx Goby. «Думайте об этом как о финальной сцене в фильме, немного после грандиозного финала, когда герой (я) собирается шагнуть в закат, идут титры», — поделился один из участников виртуального коллектива Мердок.