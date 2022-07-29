Gorillaz поделились клипом на новый трек «Cracker Island», записанный с Thundercat

Gorillaz выпустили новый сингл «Cracker Island», записанный вместе с американским бас-гитаристом и певцом Thundercat. В клипе на него анимированные участники группы оказываются в голливудской больнице и вступают в конфликт с полицией.
Видео сняли художник, соавтор Gorillaz Джейми Хьюлетт и Fx Goby. «Думайте об этом как о финальной сцене в фильме, немного после грандиозного финала, когда герой (я) собирается шагнуть в закат, идут титры», — поделился один из участников виртуального коллектива Мердок.
В августе прошлого года Gorillaz неожиданно (то есть без анонса) представили новый EP «Meanwhile». В мини-альбом попали три трека, каждый из которых записан при участии приглашенного музыканта.
Последний студийный альбом виртуального коллектива — «Song Machine, Season One: Strange Timez» — вышел в октябре 2020 года. В его записи помогли Beck, Сент-Винсент, Элтон Джон, Роберт Смит из The Cure, EarthGang, GoldLink и другие.