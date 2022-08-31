Шайя ЛаБаф и Джейсон Шварцман снимутся в «Мегалополисе» Фрэнсиса Форда Копполы

Коппола сам написал сценарий своей будущей картины, съемки которой начнутся осенью 2022 года. Режиссер работал над задумкой ленты на протяжении более чем 20 лет. Бюджет проекта составил почти 100 млн долларов.

«Где‑то в будущем, после того как я уйду, все, чего я хочу, — это чтобы они [люди] обсудили [„Мегалополис“] и то, является ли общество, в котором мы живем, единственным возможным для нас? Как мы можем сделать его лучше? Образование, психическое здоровье? Что на самом деле предлагает этот фильм — это мысль, что утопия не является местом», — сказал Коппола.