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Шайя ЛаБаф и Джейсон Шварцман снимутся в «Мегалополисе» Фрэнсиса Форда Копполы
Вчера в 23:29

Американские актеры Шайя ЛаБаф («Арахисовый сокол», «Трансформеры») и Джейсон Шварцман («Французский вестник», «Королевство полной луны») снимутся в фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис». Об этом сообщил Deadline.

В актерский состав картины войдут также Талия Шайр («Крестный отец»), Грейс Вандервол («Старгерл»), Кэтрин Хантер («Трагедия Макбета») и Джеймс Ремар («Рога»). Ранее к проекту присоединились Адам Драйвер, Форест Уитакер, Натали Эммануэль, Джон Войт, Лоренс Фишберн и Обри Плаза.

«Мегалополис» станет историей о политических амбициях, гениальности и противоречивой любви, размышлением о судьбе Рима, которая преследует современный мир. Детали сюжета фильма держатся в секрете.

Коппола сам написал сценарий своей будущей картины, съемки которой начнутся осенью 2022 года. Режиссер работал над задумкой ленты на протяжении более чем 20 лет. Бюджет проекта составил почти 100 млн долларов.

«Где‑то в будущем, после того как я уйду, все, чего я хочу, — это чтобы они [люди] обсудили [„Мегалополис“] и то, является ли общество, в котором мы живем, единственным возможным для нас? Как мы можем сделать его лучше? Образование, психическое здоровье? Что на самом деле предлагает этот фильм — это мысль, что утопия не является местом», — сказал Коппола.

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