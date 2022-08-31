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Латвия, Литва, Эстония и Польша могут вести ограничения на въезд россиян с европейскими визами
Сегодня в 19:34

Министры иностранных дел Латвии, Литвы, Эстонии и Польши рассмотрят возможность введения ограничений на въезд граждан России с европейскими визами. Об этом сообщается в их совместном заявлении, опубликованном на сайте эстонского МИД.

Такую меру страны могут ввести, пока члены Евросоюза не достигнут соглашения по вопросу более серьезных ограничений по выдачи россиянам виз.

«Пока такие меры не будут приняты на уровне ЕС, мы, как страны, граничащие с Россией и Беларусью, рассмотрим введение на национальном уровне временных мер по запрету на выдачу виз или ограничение пересечения границы для российских граждан, имеющих визы ЕС, чтобы решить неотложные проблемы общественной безопасности», — заявляют главы МИД.

В обращении министров отмечается, что с середины июля в эти страны чаще стали приезжать российские туристы. Эту тенденцию они воспринимают как «серьезную угрозу общественной безопасности».

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что поддерживает приостановку Евросоюзом соглашения с Россией об упрощенной выдаче виз, о которой объявили 31 августа. Однако этого шага недостаточно, и Европе следует резко сократить число выдаваемых виз, чтобы уменьшить поток российских граждан в ЕС. Исключение должно быть сделано для диссидентов и в «гуманитарных» случаях, сказано в заявлении.

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