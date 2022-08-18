Реклама
Поп-культура
Кто такой Shaman — автор песни «Я русский»: как выпускник «Голоса» попал в тренды ютьюба
Владимир Завьялов
Сегодня в 10:23
Почти месяц русский ютьюб во власти видео артиста Shaman с припевом «Я русский — всему миру назло» на фоне пшеничного поля. Про него пишут государственные СМИ, ему открылись все традиционные российские институты шоу-бизнеса (от радио до ТВ), его песню Киселев ставит в «Вестях недели». Разбираемся, что это за Shaman такой — и откуда он взялся.

Shaman прошел кастинг телешоу и познакомился с Пугачевой, но звездой не стал

Настоящее имя Shaman’а — Ярослав Дронов. Он родился в Новомосковске под Тулой, начал петь в четыре, отправился в музыкалку, после нее — в местный колледж имени Глинки, а вышку получил в Гнесинке по классу эстрадно-джазового пения.

Звучит как стартер-пак для штурма кастингов музыкальных шоу, скажете вы. И не ошибетесь: в 2013 году Ярослав (пока еще не Shaman) пошел на шоу «Фактор А» к Алле Пугачевой. Дронов спел «Иностранца» Меладзе. Примадонна назвала Ярослава «олицетворением нового поколения звезд», пожелала сил «не проигрывать, потому что проигрывать придется часто», и сказала, что певцу будет трудно.

Дронов занял третье место на «Факторе А» — и не стал никакой суперзвездой, а пошел в 2014 году на шоу «Голос», попал в команду Пелагеи, спел «Seven Nation Army», «Боже, какой пустяк!» и народную песню, дошел до финала и взял серебро.

Ярослав Дронов поет «Seven Nation Army» — вряд ли он представляет, что станет популярным через восемь лет с песней «Я русский»

После «Голоса» он вел тихую жизнь кавер-музыканта, а в 2020-м пытался делать трендовый поп

Телешоу уже давным-давно не дают никакой гарантии успеха: обычно о музыкантах оттуда забывают, выключив телевизор на последнем выпуске шоу. Дронов исключением не стал: пропав с первой кнопки ТВ, он исчез из медиаполя.

О карьере Дронова с 2014 по 2020 год известно мало. Дронов рассказывал в интервью Алене Жигаловой («Алена, блин!»), что еще во времена «Голоса» пел в кавер-группе «Час пик», — тому есть свидетельства в интернете. Это довольно солидный столичный кавер-банд: на ютьюбе есть запись целого концерта, прошедшего в 2021 году, правда, уже без Дронова в составе. Интересно, что по поисковому запросу «ярослав дронов час пик» в видеозаписях «ВКонтакте» находятся удаленные с ютьюба ролики, где Ярослав в составе группы пел местные и мировые хиты. Также любопытно, что существует старая VK-группа Дронова, которая сейчас закрыта, — владелец в ней сам Ярослав, и автора этого текста в нее не пускают.

В 2020 году Дронов заплел дреды, взял никнейм Shaman, подписался на местный Atlantic Records (подразделение Warner Music Russia под управлением Bahh Tee, бывшая Zhara Music, альма-матер кальян-рэпа) и создал новое VK-сообщество. Дронов рассказал, что давно был знаком с Bahh Tee и обратился к нему, «когда почувствовал, что начал писать песни, которые не стыдно», и предложил «посотрудничать». «У нас с ним теплые отношения, он [Bahh Tee] мне не смог отказать», — цитата Shaman.

Его первое творчество под этим именем совсем не похоже на песню «Я русский» — это трендовый поп с долей этники в вокале. Первый успех — трек «Улетай», немного пошумевший осенью прошлого года в тиктоке и на стримингах. В этот момент в жизни Shaman появился продюсер Виктор Дробыш.

«Улетай» — эта песня принесла Shaman первую популярность

2022, Дробыш и патриотический поворот

В конце 2021-го Shaman перешел под крыло Виктора Дробыша, и его музыка резко сменилась в сторону классических эстрадных баллад (песни «Разлука-любовь» и «Теряем мы любовь»).

23 февраля творческий транзит подошел к финалу: Shaman выпустил песню «Встанем». Это официозно-торжественная и трагически-пафосная баллада о погибших солдатах Великой Отечественной, из всех сил рвущаяся в один ряд с песней «Офицеры» Олега Газманова.

Первое явление Shaman в новой, патриотической, ипостаси

С этого момента Shaman’а стало очень много в медиа — особенно в той их части, которую затрагивают традиционные институты шоу-бизнеса, не менявшиеся годами, а то и десятилетиями. Дронова зовут в студию «Русского радио» и «Авторадио», он появляется на обложках телегидов, продающихся в ларьках у метро. Его зовут к себе на шоу Алена Жигалова («Алена, блин!») и Стас Ярушин. У него куча выступлений — от VK Fest до государственных праздников. Ему вручили премию телеканала Music Box.

В конце июня произошел беспрецедентный случай в истории новостных программ: Дмитрий Киселев в «Вестях недели» поставил выступление Shaman с песней «Встанем» в эфир передачи целиком.

А 26 июля у Shaman вышла песня «Я русский» с припевом «Я русский, я иду до конца, я русский, моя кровь от отца» — клип на нее сразу же разлетелся по телеграм-каналам, поддерживающим власть и медиа вроде «Царьграда». В частности, «Караульный Z» — главный агрегатор контента в мире прогосударственного телеграма — выложил в день релиза песни собственный пост, где назвал Shaman «не обосравшимся рэпером, а русским поэтом, правильным поэтом, который не может не писать и не станет прятаться по запселым евроуглам».

Если посмотреть на статистику цитируемости телеграм-канала Shaman, можно увидеть, что в первые дни после релиза песни его телеграм-канал процитировали более 300 раз. Интересно, что большинство этих репостов делали каналы с названиями вроде «Я/мы ОМОН», «Одесса Zа победу» и «Геополитика цивилиZаций».

Любопытно, как публикации о Shaman притягивают к себе комментарии. Особенно негативные: например, музыкальный критик Гуру Кен у себя в телеграм-канале попытался найти связь между Ярославом Дроновым и директором «Туламашзавода» Евгением Дроновым — и получил около 50 комментариев с критикой (у многих пользователей в именах были буквы Z и V). При этом на канал Гуру Кена подписаны 226 человек.

Кстати, о клипе «Я русский»: он с 22 июля по сей день держит первое место в трендах на ютьюб — ролик посмотрели более 8 миллионов раз. Интересно, что в чартах ни одной стриминг-площадки песни «Я русский» при этом нет.

Shaman поет о том, что он русский

Совладелец Artel' Media, продюсер и таргетолог Алексей Руденко рассказал, что «на клипе, очевидно, накрутка», и причина огромных цифр и первого места в трендах — это огромные деньги, потраченные на продвижение. Также он объяснил, что сейчас такая практика — рудимент, поскольку рекламное продвижение сводит на нет монетизацию трека на ютьюб и лишь кратковременно подсвечивает трек в чарте. «Когда‑то лейблы этим кичились, но сейчас смысла [накручивать прослушивания и просмотры] нет», — добавил Алексей.

Представители Shaman сообщили «Афише Daily», что не запускали рекламу на клип «Я русский», потому что «YouTube полностью приостановил показ рекламы и все функции монетизации для российских пользователей, а также Google отключил на территории России рекламный сервис AdSense». Правда, сразу несколько специалистов по таргетингу сообщили «Афише Daily», что возможность запускать рекламу в ютьюб есть — через зарубежные аккаунты, находясь за границей.

Почему клип держится в трендах ютьюб, но отсутствует в чартах VK и Apple Music? Представители артиста утверждают, что у Shaman «целевая аудитория 35–40+, а основные пользователи музыкальных стриминговых сервисов, таких как VK Music и Apple Music, — это зумеры (16–24)».

Так что, популярность Shaman — фейк?

Не совсем так. Отбросив весь бэкграунд, нельзя не констатировать того, что Shaman — профессиональный музыкант с очень сильным голосом. В комментариях к его музыке приходят люди и благодарят в духе «хоть кто‑то нормальный, с душой и умеет петь, не то что эти ваши моргенштерны».

Успех Shaman подсвечивает проблему того, что музыкальный рынок как будто мало работает с более возрастной и консервативной аудиторией: автор одного из музыкальных телеграм-каналов сказал, что песню впервые ему показала мама, один из редакторов «Афиши Daily» тоже узнал о существовании такого клипа от родителей — то есть людей, которые предпочитают ютьюб обычным музыкальным стриминговым сервисам.

Вполне можно допустить, что в успехе артиста действительно есть большая доля органики: «Встанем» — готовый номер для поворота всех четырех кресел в шоу «Голос» и стойки смирно на государственных мероприятиях. «Я русский» беспардонно и грубо (а оттого и результативно) жмет на кнопку национального ресентимента, бурно развившегося на фоне санкций: то, что такая песня вообще имеет не только популярность, но и место, объясняет 2022 год в полной мере.

По словам менеджмента Shaman, популярность артиста «подтверждает его насыщенный концертный график» и «более 20 концертов с аншлагами». Это на самом деле так: например, на выступление в Геленджике 18 августа почти все билеты распроданы.

В конце концов, аргументы про «купленного артиста» бьют артисты Юркисс и Владимир, у которых есть практически безлимитный доступ ко всем рычагам традиционных институтов шоу-бизнеса, но это не выросло ни в какую популярность. Кейс Shaman принципиально другой: он не только о том, как иметь при себе ресурсы, но и возможность ими грамотно воспользоваться.

Так или иначе, Shaman добавил важный штрих к времени: если у книги «Не надо стесняться» было бы продолжение, то песня «Я русский» явно напрашивалась бы в главу про 2022 год — хотим мы этого или нет. С другой стороны, существование такой песни показывает, что никакой подобной книги в 2022 году быть, к сожалению, уже не могло.

Подробности по теме
О том, как другие музыканты переосмысляют происходящее
расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Ярослав ДроновВиктор ДробышДмитрий КиселевАлла ПугачеваОлег ГазмановСтас ЯрушинАлексей Руденко
теги
AppleТуламашзаводGoogle
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение