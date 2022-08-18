Почти месяц русский ютьюб во власти видео артиста Shaman с припевом «Я русский — всему миру назло» на фоне пшеничного поля. Про него пишут государственные СМИ, ему открылись все традиционные российские институты шоу-бизнеса (от радио до ТВ), его песню Киселев ставит в «Вестях недели». Разбираемся, что это за Shaman такой — и откуда он взялся.

Shaman прошел кастинг телешоу и познакомился с Пугачевой, но звездой не стал

Настоящее имя Shaman’а — Ярослав Дронов. Он родился в Новомосковске под Тулой, начал петь в четыре, отправился в музыкалку, после нее — в местный колледж имени Глинки, а вышку получил в Гнесинке по классу эстрадно-джазового пения.

Звучит как стартер-пак для штурма кастингов музыкальных шоу, скажете вы. И не ошибетесь: в 2013 году Ярослав (пока еще не Shaman) пошел на шоу «Фактор А» к Алле Пугачевой. Дронов спел «Иностранца» Меладзе. Примадонна назвала Ярослава «олицетворением нового поколения звезд», пожелала сил «не проигрывать, потому что проигрывать придется часто», и сказала, что певцу будет трудно.

Дронов занял третье место на «Факторе А» — и не стал никакой суперзвездой, а пошел в 2014 году на шоу «Голос», попал в команду Пелагеи, спел «Seven Nation Army», «Боже, какой пустяк!» и народную песню, дошел до финала и взял серебро.

Ярослав Дронов поет «Seven Nation Army» — вряд ли он представляет, что станет популярным через восемь лет с песней «Я русский»

После «Голоса» он вел тихую жизнь кавер-музыканта, а в 2020-м пытался делать трендовый поп

Телешоу уже давным-давно не дают никакой гарантии успеха: обычно о музыкантах оттуда забывают, выключив телевизор на последнем выпуске шоу. Дронов исключением не стал: пропав с первой кнопки ТВ, он исчез из медиаполя.

О карьере Дронова с 2014 по 2020 год известно мало. Дронов рассказывал в интервью Алене Жигаловой («Алена, блин!»), что еще во времена «Голоса» пел в кавер-группе «Час пик», — тому есть свидетельства в интернете. Это довольно солидный столичный кавер-банд: на ютьюбе есть запись целого концерта, прошедшего в 2021 году, правда, уже без Дронова в составе. Интересно, что по поисковому запросу «ярослав дронов час пик» в видеозаписях «ВКонтакте» находятся удаленные с ютьюба ролики, где Ярослав в составе группы пел местные и мировые хиты. Также любопытно, что существует старая VK-группа Дронова, которая сейчас закрыта, — владелец в ней сам Ярослав, и автора этого текста в нее не пускают.

В 2020 году Дронов заплел дреды, взял никнейм Shaman, подписался на местный Atlantic Records (подразделение Warner Music Russia под управлением Bahh Tee, бывшая Zhara Music, альма-матер кальян-рэпа) и создал новое VK-сообщество. Дронов рассказал, что давно был знаком с Bahh Tee и обратился к нему, «когда почувствовал, что начал писать песни, которые не стыдно», и предложил «посотрудничать». «У нас с ним теплые отношения, он [Bahh Tee] мне не смог отказать», — цитата Shaman.

Его первое творчество под этим именем совсем не похоже на песню «Я русский» — это трендовый поп с долей этники в вокале. Первый успех — трек «Улетай», немного пошумевший осенью прошлого года в тиктоке и на стримингах. В этот момент в жизни Shaman появился продюсер Виктор Дробыш.

«Улетай» — эта песня принесла Shaman первую популярность

2022, Дробыш и патриотический поворот

В конце 2021-го Shaman перешел под крыло Виктора Дробыша, и его музыка резко сменилась в сторону классических эстрадных баллад (песни «Разлука-любовь» и «Теряем мы любовь»).

23 февраля творческий транзит подошел к финалу: Shaman выпустил песню «Встанем». Это официозно-торжественная и трагически-пафосная баллада о погибших солдатах Великой Отечественной, из всех сил рвущаяся в один ряд с песней «Офицеры» Олега Газманова.

Первое явление Shaman в новой, патриотической, ипостаси

С этого момента Shaman’а стало очень много в медиа — особенно в той их части, которую затрагивают традиционные институты шоу-бизнеса, не менявшиеся годами, а то и десятилетиями. Дронова зовут в студию «Русского радио» и «Авторадио», он появляется на обложках телегидов, продающихся в ларьках у метро. Его зовут к себе на шоу Алена Жигалова («Алена, блин!») и Стас Ярушин. У него куча выступлений — от VK Fest до государственных праздников. Ему вручили премию телеканала Music Box.

В конце июня произошел беспрецедентный случай в истории новостных программ: Дмитрий Киселев в «Вестях недели» поставил выступление Shaman с песней «Встанем» в эфир передачи целиком.

А 26 июля у Shaman вышла песня «Я русский» с припевом «Я русский, я иду до конца, я русский, моя кровь от отца» — клип на нее сразу же разлетелся по телеграм-каналам, поддерживающим власть и медиа вроде «Царьграда». В частности, «Караульный Z» — главный агрегатор контента в мире прогосударственного телеграма — выложил в день релиза песни собственный пост, где назвал Shaman «не обосравшимся рэпером, а русским поэтом, правильным поэтом, который не может не писать и не станет прятаться по запселым евроуглам».

Если посмотреть на статистику цитируемости телеграм-канала Shaman, можно увидеть, что в первые дни после релиза песни его телеграм-канал процитировали более 300 раз. Интересно, что большинство этих репостов делали каналы с названиями вроде «Я/мы ОМОН», «Одесса Zа победу» и «Геополитика цивилиZаций».

Любопытно, как публикации о Shaman притягивают к себе комментарии. Особенно негативные: например, музыкальный критик Гуру Кен у себя в телеграм-канале попытался найти связь между Ярославом Дроновым и директором «Туламашзавода» Евгением Дроновым — и получил около 50 комментариев с критикой (у многих пользователей в именах были буквы Z и V). При этом на канал Гуру Кена подписаны 226 человек.

Кстати, о клипе «Я русский»: он с 22 июля по сей день держит первое место в трендах на ютьюб — ролик посмотрели более 8 миллионов раз. Интересно, что в чартах ни одной стриминг-площадки песни «Я русский» при этом нет.

Shaman поет о том, что он русский

Совладелец Artel' Media, продюсер и таргетолог Алексей Руденко рассказал, что «на клипе, очевидно, накрутка», и причина огромных цифр и первого места в трендах — это огромные деньги, потраченные на продвижение. Также он объяснил, что сейчас такая практика — рудимент, поскольку рекламное продвижение сводит на нет монетизацию трека на ютьюб и лишь кратковременно подсвечивает трек в чарте. «Когда‑то лейблы этим кичились, но сейчас смысла [накручивать прослушивания и просмотры] нет», — добавил Алексей.

Представители Shaman сообщили «Афише Daily», что не запускали рекламу на клип «Я русский», потому что «YouTube полностью приостановил показ рекламы и все функции монетизации для российских пользователей, а также Google отключил на территории России рекламный сервис AdSense». Правда, сразу несколько специалистов по таргетингу сообщили «Афише Daily», что возможность запускать рекламу в ютьюб есть — через зарубежные аккаунты, находясь за границей.

Почему клип держится в трендах ютьюб, но отсутствует в чартах VK и Apple Music? Представители артиста утверждают, что у Shaman «целевая аудитория 35–40+, а основные пользователи музыкальных стриминговых сервисов, таких как VK Music и Apple Music, — это зумеры (16–24)».

Так что, популярность Shaman — фейк?

Не совсем так. Отбросив весь бэкграунд, нельзя не констатировать того, что Shaman — профессиональный музыкант с очень сильным голосом. В комментариях к его музыке приходят люди и благодарят в духе «хоть кто‑то нормальный, с душой и умеет петь, не то что эти ваши моргенштерны».

Успех Shaman подсвечивает проблему того, что музыкальный рынок как будто мало работает с более возрастной и консервативной аудиторией: автор одного из музыкальных телеграм-каналов сказал, что песню впервые ему показала мама, один из редакторов «Афиши Daily» тоже узнал о существовании такого клипа от родителей — то есть людей, которые предпочитают ютьюб обычным музыкальным стриминговым сервисам.

Вполне можно допустить, что в успехе артиста действительно есть большая доля органики: «Встанем» — готовый номер для поворота всех четырех кресел в шоу «Голос» и стойки смирно на государственных мероприятиях. «Я русский» беспардонно и грубо (а оттого и результативно) жмет на кнопку национального ресентимента, бурно развившегося на фоне санкций: то, что такая песня вообще имеет не только популярность, но и место, объясняет 2022 год в полной мере.

По словам менеджмента Shaman, популярность артиста «подтверждает его насыщенный концертный график» и «более 20 концертов с аншлагами». Это на самом деле так: например, на выступление в Геленджике 18 августа почти все билеты распроданы.

В конце концов, аргументы про «купленного артиста» бьют артисты Юркисс и Владимир, у которых есть практически безлимитный доступ ко всем рычагам традиционных институтов шоу-бизнеса, но это не выросло ни в какую популярность. Кейс Shaman принципиально другой: он не только о том, как иметь при себе ресурсы, но и возможность ими грамотно воспользоваться.

Так или иначе, Shaman добавил важный штрих к времени: если у книги «Не надо стесняться» было бы продолжение, то песня «Я русский» явно напрашивалась бы в главу про 2022 год — хотим мы этого или нет. С другой стороны, существование такой песни показывает, что никакой подобной книги в 2022 году быть, к сожалению, уже не могло.