Ученые разработали метод 3D-печати зданий из почвы, в которой растут трава и цветы

Ученые из Школы архитектуры Виргинского университета в США создали метод трехмерной печати зданий из засеянной земли, где способны прорастать трава и цветы. Об этом пишет Fast Company.

Земля — старейший, исторически один из первых строительных материалов на планете, зачем печатать из нее дома на 3D-принтере? «С помощью него можно создавать довольно сложные структуры материала», — заявил руководитель проекта, доцент факультета материаловедения и инженерии университета Джи Ма.

Доцент архитектурного факультета и соавтор исследования Эхсан Бахарлу рассказал, что метод можно будет использовать для печати материалов, чья структура включает в себя сочетания различных почв и растений.

Эхсан Бахарлу © Tom Daly/arch.virginia.edu

Те, в свою очередь, будут влиять на то, как здания выдерживают собственную массу или удерживают тепло.

«Мы можем менять свойства материала во время его изготовления так, чтобы он мог нести различные функции. С одной стороны здания можно установить стену, покрытую зеленью, с другой — сложную конструкцию», — добавил он.

Зачем нужна покрытая зеленью стена, если не брать в расчет дизайн или желание украсить среду? Такая технология строительства в перспективе поможет создать новый тип зданий, которые поглощают из воздуха больше углекислого газа, чем производят, рассказали создатели проекта.

Углекислый и другие парниковые газы — одна из главных причин роста температуры на Земле. Пример — экстремальная жара в Европе: в июле Великобритания зафиксировала температурный рекорд — 40,2 градуса по Цельсию, в Испании температура держалась на уровне 42 градусов, в Португалии доходила до 46 градусов. Жара вызвала рекордную засуху, ущерб от которой для экономики Европы может составить 0,2% ВВП или более 30 млрд евро.

Издание сравнивает получившийся материал с бетоном. Сам Ма говорит: «Прочность не слишком высока, но определенно достаточна, чтобы материал был устойчив и сохранял форму».

Помимо стен исследователь и его команда с помощью разработанного ими метода возвели купол, который вскоре зацвел.

© E.Baharlou/arch.virginia.edu

«Практически нет вопросов к тому, что [из разработанного материала] можно возводить постройки. Вопрос в том, как интегрировать в него экологическое измерение», — заявил Ма.

Ма и Бахарлу предстоит понять, как именно функционируют здания, когда они становятся биологическими системами. Как растения, бактерии и другие организмы сосуществуют в них и конкурируют за ресурсы, например за влагу и свет.

Исследователи намерены добавить в почву грибной мицелий — Fast Company называет такой подход ранним примером биостроительства, когда здание оказывается фактически встроено в природную среду.