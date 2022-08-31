Альянс учителей призвал бойкотировать патриотический проект «Разговоры о важном»

Движение «Мягкая сила» и Альянс учителей подготовили публичное заявление, в котором призвали педагогов, а также школьников и их родителей к бойкоту патриотического проекта «Разговоры о важном». Оно опубликовано в телеграм-каналах организаций.

Речь идет о проекте Минпросвещения, который предполагает, что каждый понедельник во всех школах России (уже с 5 сентября) будет начинаться с внеклассного занятия на темы, связанные с «жизнью их школы, региона, страны в целом». В частности, детям планируют рассказать о целях и задачах военной спецоперации.

В совместном заявлении альянса и «Мягкой силы» отмечается, что, судя по материалам, которые опубликовало Минпросвещения, уже второй урок для 5–6-х классов содержит описание спецоперации.

«Среди целей специальной военной операции — защитить население Донбасса, подвергавшееся издевательствам и притеснению со стороны киевского режима, разоружить Украину, не дать разместить на ее территории военные базы НАТО. Российские вооруженные силы совместно с силами ДНР и ЛНР ведут активные действия для достижения этих целей», — написано в методичках.

Авторы заявления называют такие формулировки пропагандистскими и считают, что они не имеют отношения к воспитанию патриотизма.

«Мы уверены, что настоящий патриотизм не воспитывается в атмосфере ненависти, страxа и обязаловки. Патриотизм можно привить только своим примером: занимаясь благотворительностью, оберегая природу, изучая и соxраняя историческое наследие. И делать это должны родители, а школа должна помогать, а не мешать. Это прежде всего дело родителей, а не чиновников», — говорится в письме Альянса учителей и «Мягкой силы».

Активисты уточняют, что «спущенные сверху методички и инструкции» носят рекомендательный, а не обязательный характер. По их словам, «многие директора из страха перед начальством обманывают родителей, заявляя об обязательности пропагандистских уроков», однако родители «не обязаны отпускать своиx детей на эти занятия».

«Мы выступаем против пропаганды в школах, построенной на милитаризме и обязаловке. Мы призываем учеников пропускать „Разговоры о важном“, а учителей — отказываться от их проведения или саботировать пропагандистские „методички“. Мы готовы оказать вам юридическую помощь, ответить на ваши вопросы и защитить в случае давления на работе из‑за гражданской позиции», — пишет Альянс учителей.

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