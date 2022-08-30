«Публичное оправдание идеологии насилия»: прокуратура объяснила иск против Оксимирона

Прокуратура Москвы объяснила подачу иска против рэпера Мирона Федорова (Oxxxymiron), в котором требуется признать его произведения экстремистскими. Причину РИА «Новости» назвала руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.

«Согласно акту комплексного психолого-лингвистического исследования, в одном из музыкальных произведений исполнителя содержатся признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия», — заявила Нефедова.

Она также отметила, что видеоролики, содержащие этот трек, размещены в свободном доступе в социальных сетях и на видеохостинге.

Какую именно песню проверяли, Людмила Нефедова не уточняет. Источник агентства в правоохранительных органах говорит, что речь идет о треке «Последний звонок» и клипе на него.

Накануне стало известно, что исполняющий обязанности прокурора Москвы Сергей Савенков потребовал признать экстремистскими композиции Оксимирона. Он направил соответствующий иск в Замоскворецкий районный суд столицы.

В треке «Последний звонок», выпущенном в 2009 году, повествование ведется от лица подростка, который решает устроить массовый расстрел в школе. На Genius отмечается, что песня посвящена травле в школьном коллективе и основана на крайне сложных отношениях Оксимирона с одноклассниками, когда он жил в Германии.

Официального клипа на «Последний звонок» не существует — только фанатские версии. В некоторых из них использованы кадры эстонского фильма «Класс» о конфликте со стрельбой в школе. В 2018 году, после расстрела в политехническом колледже в Керчи, Роскомнадзор потребовал от YouTube и «ВКонтакте» заблокировать несколько фан-клипов на песню.

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