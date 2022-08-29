Прокурор Москвы потребовал признать экстремистскими произведения Оксимирона

Исполняющий обязанности прокурора Москвы Сергей Савенков потребовал признать экстремистскими произведения Мирона Федорова (Oxxxymiron). Об этом ТАСС сообщили в Замоскворецком суде, куда поступил соответствующий иск.

О каких именно произведениях рэпера идет речь, не уточняется. Дата заседания по делу пока не назначена.

После начала спецоперации на Украине рэпер осудил военные действия России. Оксимирон уехал из страны и устроил благотворительный тур в поддержку пострадавших от военного конфликта «Russians Against War».

В марте в России отложили выход экранизации романа Пелевина «Ампир V», в которой Мирон Федоров исполнил одну из главных ролей. «Фонтанка» писала, что рэпер попал в черный список артистов, выступления которых в России сочли нежелательными.

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