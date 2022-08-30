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Место Вирджила Абло в Louis Vuitton может занять основатель Telfar Телфар Клеменс или Мартин Роуз
Сегодня в 09:39

Занять позицию креативного директора мужской линии Louis Vuitton после смерти Вирджила Абло может основатель одного из относительно небольших брендов: Телфар Клеменс (Telfar), Мартин Роуз (Martine Rose) или Грейс Уэлс Боннер (Grace Wales Bonner), пишет The Business of Fashion со ссылкой на неназванные источники.

Холдинг LVMH, владеющий Louis Vuitton, примет решение о назначении в ближайшие недели, передает собеседник BoF, не уточняя конкретный срок.

Telfar прославился в первую очередь сумками с логотипом TC, повторяющим инициалы создателя марки. Характерные черты коллекций Martine Rose — оверсайз-силуэты, грубоватый дизайн, заимствования из спортивной одежды. Уэлс Боннер ставит эксперименты над консервативным мужским костюмом.

Телфар Клеменс — американец либерийского происхождения, Мартин Роуз и Грейс Уэлс Боннер — британки с ямайскими корнями. Все трое подобно самому Абло активно работают с культурными и субкультурными отсылками, в той или иной степени стремятся в коллекциях к унисексу, агендерности.

В 2016 году Уэлс Боннер получила награду LVMH Prize, присуждаемую новым дизайнерам. Годом позже Роуз попала в шорт-лист премии, но обладательницей главного приза не стала. Слухи о том, что именно она может приступить к работе в Louis Vuitton, уже циркулировали ранее в 2022 году.

Вирджил Абло скончался 28 ноября 2021-го в возрасте 41 года. Он боролся с редкой формой рака — сердечной ангиосаркомой. Сейчас основанный им бренд Off-White и мужская линия Louis Vuitton формально работают без креативных директоров — за создание коллекций отвечают творческие команды.

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