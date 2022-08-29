Российские авиакомпании, связанные с туроператорами, лишились 40% лайнеров

Пять российских авиакомпаний, связанные с туроператорами, потеряли как минимум 39% своих самолетов. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей авиаперевозчиков.

Речь о компаниях Nordwind, Pegas Fly, Azur Air, iFly и Royal Flight. Из‑за санкций против российской авиаотрасли 44 их лайнера остались за рубежом. В парках этих пяти перевозчиком остается около 70 самолетов и все они иностранного производства — Airbus, Boeing и Embraer.

Из‑за сокращения парка снизился и пассажиропоток, у Nordwind и Pegas Fly — в сумме на 50%. В этом году они перевезут около 3,8 млн человек. У Azur Air показатель упадет на 40% — до 3,7 млн пассажиров. iFly, напротив, отчитался о росте пассажиропотока на 22%. За первые восемь месяцев года ему удалось перевести 175 тыс. пассажиров.

По словам представителей компаний, оставшиеся у них зарубежные самолеты они смогут эксплуатировать без проблем для безопасности полетов еще пять-шесть лет. Авиаперевозчики рассматривают возможность покупать запчасти из Ирана, а также приглядываются к российским лайнерам, таким как Ил-96 и МС-21.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что российские авиакомпании начали разбирать свои самолеты, чтобы получить необходимые запчасти и обеспечить безопасность парка. По данным агентства, одна из таких компаний — «Аэрофлот».

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