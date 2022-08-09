Попавшие под санкции российские авиакомпании начали разбирать самолеты на запчасти

Российские авиакомпании, против которых были введены санкции на фоне спецоперации, начали разбирать свои самолеты, чтобы получить необходимые запчасти и обеспечить безопасность парка. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, одна из таких компаний — «Аэрофлот». Перевозчик сейчас разбирает на запчасти судна Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350. Второй самолет при этом был практически новым.

Кроме того, «Аэрофлот» снял оборудование с нескольких Boeing 737 и Airbus A320. Авиакомпании требуется больше запчастей для других самолетов тех же моделей.

На фоне российской «спецоперации» на Украине западные страны ввели жесткие санкции против России, в частности, в отношении авиационной отрасли. Были расторгнуты лизинговые соглашения, страны Евросоюза запретили продавать запчасти российским перевозчикам, проводить ремонт и оказывать страховые услуги.

Предположения о том, что авиакомпании могут столкнуться с резким дефицитом запчастей и начать разбирать самолеты, появились в СМИ еще в мае. Уже тогда эксперты IBA говорили, что для сохранения воздушного парка «Аэрофлоту» придется разбирать часть самолетов Boeing и Airbus.