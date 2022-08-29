Yung Lean выложил два новых сингла: «Chinese Restaurant» и «Lazy Summer Day»

Шведский рэпер Yung Lean опубликовал новые треки «Chinese Restaurant» и «Lazy Summer Day». Их можно послушать здесь.

За продакшен отвечает Рами Давод, наиболее известный по работе с Фрэнком Оушеном над его тремя внеальбомными синглами, вышедшими в 2017 году: «Chanel», «Biking» и «Lens».

8 апреля Yung Lean выложил микстейп «Stardust», куда вошли совместные работы с FKA Twigs (в тот же день увидел свет клип на эту композицию), Скриллексом, а также основателями Drain Gang — Bladee, Ecco2k и Thaiboy Digital.

Последний к текущему моменту студийный альбом рэпер выложил под ником jonatan leandoer96. Пластинка вышла в декабре 2020-го и получила название «Blodhundar & Lullabies».

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