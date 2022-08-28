Кадыров выступил против отпусков для военных во время спецоперации

Рамзан Кадыров исключил возможность выхода в отпуск силовиков, пока идет российская спецоперация на территории Украины. Об этом глава Чечни написал в своем телеграм-канале.

«Сегодня, когда тысячи наших бойцов, рискуя своими жизнями, идут на передовую ради общего дела, думать об отдыхе и тем более отпуске не имеет морального права ни один военнослужащий, независимо от ранга. Это мое личное мнение. Каким вообще патриотом должен быть человек, как минимум давший присягу защищать интересы Родины и при этом говорящий об отпуске?», — написал он.

Кадыров призвал перевести всех военных — «будь то из Росгвардии, Минобороны или МВД» — на усиленный вариант несения службы. В конце он добавил, что «с Россией шутки плохи».

26 августа Кадыров попросил Владимира Путина «не затягивать эту операцию». Также он предлагал объявить кровную месть президенту Украины Владимиру Зеленскому, который, по его словам, стал «заложником Запада и вынужден выполнять чужие приказы».

«Кровная месть чеченцев — это не пережиток средневековья, как ошибочно представляют себе европейские либералы. Это единственный и максимально действенный инструмент сдерживания агрессии и безрассудства, который сводил на ноль даже теоритическую возможность умышленного убийства», — писал он.