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1 сентября вход в Эрмитаж и Главный штаб для школьников и студентов будет бесплатным
Сегодня в 10:18

1 сентября Эрмитаж сделает вход для школьников и студентов бесплатным как в основное здание, так и в Главный штаб. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале музея.

Эрмитаж уточняет, что действие акции распространяется на детей до 18 лет, студентов и курсантов, а также аспирантов, адъюнктов, интернов, врачей-ординаторов российских учебных заведений.

Бесплатный билет необходимо оформить по специальной ссылке. Для посещения необходимо будет предъявить документ, который подтвердит принадлежность к категории, указанной в билете.

Бесплатно можно будет увидеть как постоянные экспозиции, так и временные выставки без экскурсии. Сопровождающие приобретают обычные входные билеты в музей.

До 30 октября в манеже Малого Эрмитажа работает выставка «Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина», где представлены 150 произведений французских мастеров начала XX века, включая полотна Сезанна, Матисса и «иконостас Гогена». С другими экспозициями можно ознакомиться на сайте музея.

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