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Эрмитаж покажет коллекцию мецената Сергея Щукина с полотнами Сезанна, Матисса и «иконостасом Гогена»

Денис Ламехов
Сегодня в 13:52

Государственный Эрмитаж 26 июня откроет выставку «Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина», где будут показаны более 150 произведений французских мастеров начала XX века из собрания предпринимателя и мецената. Информация об этом появилась на сайте музея.

В Эрмитаже рассказали: «Уникальность выставки в Петербурге состоит в том, что именно в Эрмитаже хранятся важнейшие произведения Пабло Пикассо, Анри Матисса, которые не могут покидать музей по состоянию сохранности. Это позволит создать экспозицию, максимально близкую к оригинальной „щукинской“».

Картины выставят в новом формате. Музей впервые покажет целиком «иконостас Гогена» — реконструированную композицию из картин художника в Доме Сергея Щукина, открытом для посещения в 1908 году как публичное музейное собрание. Каждому живописцу или явлению искусства в доме было отведено свое пространство — стену с работами Гогена называли «иконостасом».

Также Эрмитаж покажет полотна Винсента Ван Гога, Клода Моне, Альфреда Сислея, Камиля Писсарро, Огюста Ренуара и многих других.

«Мы представим коллекцию Щукина такой, какой ее видели современники, какой она произвела огромное впечатление на русских футуристов и других молодых художников», — рассказали в музее.

Михаил Пиотровский сообщил: «Наша [выставка] будет посвящена взгляду Щукина на новое искусство. Его влияние на новую живопись модернизма огромно: это был не просто богатый русский бизнесмен, он во многом определял вектор развития искусства — не только своими заказами, но и капризами и замечаниями». Так, именно Сергей Щукин в 1909 году заказал Анри Матиссу полотно «Танец».

Экспозиция, посвященная коллекции Щукина, станет одной из финальных в серии выставок произведений отечественных коллекционеров, которые с 2016 года организовались при участии Эрмитажа, ГМИИ имени Пушкина и фонда Louis Vuitton. Подробности — на сайте музея.

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