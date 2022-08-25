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Документальный сериал о Робби Уильямсе выйдет на Netflix в следующем году
Сегодня в 19:50

Netflix снимет документальный сериал о Робби Уильямсе. Картина, у которой пока нет названия, должна выйти на стриминговом сервисе в 2023 году, пишет NME.

Проект описывается как «нефильтрованное, углубленное исследование всемирной иконы», которое охватит все взлеты и падения 30-летней карьеры Уильямса — от участника Take That до сольного исполнителя.

Документальный фильм расскажет, как музыкант сталкивался с пристальным вниманием прессы, лестью и зависимостью, личными и профессиональными разрывами и воссоединениями и как все это повлияло на его психическое здоровье. В ленту войдут архивные кадры и материалы, снятые благодаря «эксклюзивному доступу к певцу».

Режиссером выступит Джо Перлман, снявший документалку об английской поп-группе Bros — «Bros: After The Screaming Stops». Исполнительными продюсерами станут Доминик Кроссли-Холланд и Асиф Кападия, работавший над документальными фильмами об Эми Уайнхаус, Диего Марадоне и Айртоне Сенне.

Про Уильямса уже снимается другой фильм, но художественный. Речь о картине «Better Man» Майкла Грейси, работа над которой стартовала в начале прошлого года. Сценарий будет основан на многочасовых разговорах Грейси и Уильямса и расскажет, как певец шел к широкой известности, записывал мировые хиты и боролся с наркотической зависимостью. В фильме должны прозвучать хиты Уильямса, включая «She’s the One», «Angels» и «Let Me Entertain You». Дата премьеры пока неизвестна.

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Робби УильямсЭми УайнхаусДиего Марадона
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