Режиссер «Величайшего шоумена» и продюсер «Рокетмена» Майкл Грейси снимет байопик про Робби Уильямса. Фильм находится на ранней стадии разработки, пишет Deadline.

Предположительно, картина будет называться Better Man и расскажет о том, как певец шел к широкой известности, записывал мировые хиты и боролся с наркотической зависимостью. Сценарий будет основываться на многочасовых разговорах Грейси и Уильямса.

«Это фантастическая история, и я хочу передать как ее суровую реальность, так и моменту чистой фантастики», — сказал режиссер. — Это не история о людях, которые которые родились вундеркиндами или музыкальными гениями <…> Он не лучший певец или танцор, но ему удалось продать 80 миллионов пластинок по всему миру».

Грейси заявил, что держит детали проекта в тайне, чтобы картина точно поразила зрителей. Однако рассказал небольшой спойлер — в фильме прозвучат хиты Робби Уильямса, в том числе «She’s The One», «Angels» и «Let Me Entertain You».

В 2016 году Робби Уильямс выпустил клип и песню «Party Like a Russian» («Вечеринка как у русских») про олигархов из России. Певец описывает их как людей, высасывающих деньги из своей страны, никогда не говорящих «извините» и улыбающихся, только если им это выгодно.