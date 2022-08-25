Актера из фильма «Один дома» обвинили в изнасиловании

Американского актера Дэвина Рэтрея, известного по роли Базза Маккалистера в фильме «Один дома», обвинили в изнасиловании. Об этом сообщил CNN.

Против Рэтрея выдвинула обвинения его в прошлом подруга Лиза Смит. Она заявила, что в сентябре 2017 году актер, с которым она дружила на тот момент около 15 лет, изнасиловал ее. Инцидент произошел в Нью-Йорке.

По мнению Смит, Рэтрей перед изнасилованием подмешал ей наркотики в напиток. Девушка заявила, что внезапно почувствовала себя крайне уставшей после того, как выпила из предложенного актером бокала. Рэтрей, как утверждает Смит, предложил ей отдохнуть на диване

«Я помню, как проснулась и не могла пошевелиться. У меня не получилось открыть глаза, но я слышала и чувствовала, что происходит. Я знала, что другие два человека ушли, и я все еще была на диване», — сказала Смит.

Она отметила, что в полиции Нью-Йорка ранее неверно составили ее заявление, отметив там, будто она не хотела выдвигать официальные обвинения. Повторно потребовать привлечь Рэтрея к ответственности Смит побудило новое расследование в отношении актера.

Оно было начато в связи с событиями, произошедшими в Оклахоме в декабре 2021 года. Тогдашняя девушка Рэтрея пожаловалась на домашнее насилие со стороны актера.

«Увидев, что его обвинили в нападении на кого‑то другого, я поняла, что мне нужно сделать все возможное, чтобы помешать ему причинить боль еще большему числу женщин», — заявила Смит.

Рэтрей отрицает обвинения обеих девушек. В разговоре с журналистами он отметил, что помнит вечер, о котором говорит Смит. Однако категорически не согласен с тем, что имел с бывшей подругой какой‑либо сексуальный контакт.

Смит же настаивает, что актер насиловал ее «в течение целой вечности», а затем оставил одну в квартире. Она утверждает, что пришла в себя только около 14:00 и смогла наконец одеться и покинуть апартаменты. После этого Смит рассказала о случившемся сестре, брату и подруге — все трое уже подтвердили ее слова в полиции.

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