Девина Ратрея из фильма «Один дома» арестовали за нападение на девушку

Актера Девина Ратрея, сыгравшего Базза Маккалистера в двух частях фильма «Один дома», арестовали в Оклахоме на съезде фанатов. Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, девушка Ратрея бесплатно отдала открытки с его автографом двум женщинам, что положило начало конфликту между ними. Когда пара вернулась в отель, актер начал применять к ней физическую силу.

В отчете полиции сказано, что Ратрей пытался задушить свою девушку. Он также ударил ее по лицу, перед тем как она смогла сбежать.

«Жертве было трудно дышать, когда ее душили и когда рука обвиняемого закрывала ей рот», — сказано в документе.

Против актера подали иск от 21 декабря в окружной суд Оклахомы.

Ратрей снимался в таких фильмах, как «Агент Картер», «Зачинщики», «Суррогаты», «Призрачный патруль», «Сладкая полночь» и «Небраска».