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Для автомобилистов выпустили бесплатные аудиогиды по маршрутам из Москвы и Сочи
Сегодня в 13:32

МТС и каршеринговый сервис BelkaCar запустили серию бесплатных аудиогидов для автомобилистов. Их можно будет найти в приложении МТС Music, рассказали «Афише Daily» представители компании по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов.

Первый аудиогид проходит из Москвы до музея-усадьбы «Ясная Поляна», минуя старинные русские города — Серпухов, Алексин, Подольск, Чехов и Тулу. Протяженность маршрута составляет 200 километров.

Гид включает около 40 рассказов — про самый известный усадебный комплекс тульского края, про причудливую форму самоваров. Слушатели узнают, как Антон Чехов помогал местным жителям, живя в поместье в Мелихово, по образу кого Толстой создавал Анну Каренину, как зоолог Михаил Заболоцкий помог сохранить численность зубров, которые были на грани исчезновения.

Озвучкой занимались автор проекта «Заброшенная Россия», фотограф-документалист Анна Короб и радиожурналист, автопутешественник Георгий Хачатуров.

Ближе к осени коллекция МТС Music пополнится гидами по Черноморскому побережью. В частности, появятся маршруты из Сочи до Туапсе и до Красной Поляны. В дальнейших планах расширение на другие регионы.

Руководительница проекта МТС Music Ирина Муромская пояснила, что для аудиогидов были выбраны самые популярные направления у пользователей BelkaCar — из Москвы и Сочи. Она считает, что туристические продукты МТС Music будут интересны, в том числе семьям с детьми.

В начале июня МТС и «Аптекарский огород» запустили бесплатный аудиогид с элементами дополненной реальности. Он рассказывает о ботсаде и его обитателях, а AR-сцены иллюстрируют знаковые события в его истории.

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