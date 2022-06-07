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МТС и «Аптекарский огород» запустили экскурсию с элементами допреальности

Семён Гудошников
Сегодня в 18:36

МТС и ботанический сад «Аптекарский огород» запустили бесплатный аудиогид с элементами дополненной реальности. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе технологической компании.

Аудиогид доступен в приложении МТС Live. Он познакомит с многовековой историей сада, его обитателями и историко-культурными достопримечательностями. А AR-сцены позволят оживить рассказ иллюстрациями знаковых событий и виртуальными экспонатами.

Экскурсия насчитывает 15 тематических объектов, каждый из которых проиллюстрирован сценой в дополненной реальности. Для всех пунктов в маршруте разработаны цифровые экспонаты, которые воссоздают исторические события и сопровождают анимацией интересные факты о создании ландшафтной архитектуры.

Во время прогулки гости увидят вековые пальмы, отель для насекомых, 200-летний Дуб Гофмана и многое другое. В качестве экскурсовода выступил директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм, его голосом озвучен маршрут прогулки.

Музыкальное сопровождение к аудиогиду написал инди-музыкант и перформер Евгений Горбунов. Концепцию анимированных сцен для гида разработал стартап Ninsar — резидент центра инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub.

«Дополненная реальность позволяет не только рассказать гостям, как растения и ландшафтные композиции появились в коллекции, но и смоделировать эти ситуации, а заодно дополнить эти истории виртуальными обитателями разных климатических зон», — отметил директор «Аптекарского города» Алексей Ретеюм.

«Слушая главу о любимых растениях Петра I, пользователи увидят, как анимированный император сажает сибирскую лиственницу, а среди растений средней полосы гостям встретится виртуальный лось», — добавил он.

По словам руководительницы Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольги Юрковой, за несколько лет компания запустила более 50 бесплатных аудиоэкскурсий по российским городам, нацпаркам и достопримечательностям.

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