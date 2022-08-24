«Масштаб, размах, амбиции»: критики посмотрели первые две серии «Властелин Колец: Кольца власти»

В твиттере начали появляться отзывы кинокритиков о первых двух эпизодах шоу «Властелин Колец: Кольца власти». Сериал-приквел посвящен Второй эпохе Средиземья — это означает, что история разворачивается за тысячи лет до трилогий «Властелин Колец» и «Хоббит».

Что нужно знать о «Кольцах власти»

«Кольца власти» расскажут о временах, когда Братства Кольца еще не существовало. А именно — после поражения Моргота и разгадки тайны, где находится его верный ученик Саурон. Последний исчез во время войны, почти уничтожив все. Тогда молодая эльфийская владычица Галадриэль приняла на себя командование северными армиями, чтобы найти Саурона и оставшихся союзников Моргота.

В шоу покажут, как выглядели в прошлом персонажи и места, известные по кинотрилогии Питера Джексона. Например, королевство гномов Кхазад-Дум и молодого Исильдура, который позже станет легендой, получив Кольцо Всевластья после победы над Сауроном. Зрители также увидят полуэльфа Элронда. Он много лет спустя станет правителем Ривенделла.

Как создавались «Кольца власти» и чем они выделяются

В отличие от предыдущих книг Дж.Р.Р.Толкина, рассказывающих только о хоббитах и эльфах, «Кольца власти» основаны не на конкретном романе, написанном английским автором, а, скорее, на созданной им мифологии. Второй сезон уже находится на ранней стадии производства в Великобритании — впервые историю о Средиземье будут снимать не в Новой Зеландии и деревушке Хоббитон.

«Кольца власти» обошлись Amazon почти в полмиллиарда долларов (они могут быть самым дорогим сериалом в истории). Такой огромный бюджет сформирован с расчетом на будущие сезоны, но, так или иначе, графика, дизайн костюмов, сеттинг и активный маркетинг требуют колоссальных вложений, чтобы соответствовать «Властелину Колец».

Первые две серии одного из самых ожидаемых сериалов оценили критики. Вот что они пишут

Перри Немирофф, Collider

«В первых двух сериях „Колец власти“ пока все хорошо. Не могу не напомнить стоимость их производства. Одна захватывающая и зрелищная сцена следует за другой, а уровень детализации костюмов и самого шоу — это нечто. Что касается сюжета и персонажей: в показанных эпизодах очень постарались раскрыть ключевые места и главных героев. Большинство из них довольно быстро производят впечатление, но больше всего мне понравились персонажи Назанин Бониади (играет Бронвин) и Морфидд Кларк (играет Галадриэль). Особенно впечатлило то, как много я узнала об их увлечениях и целях всего за две серии».

Карли Лейн-Перри, Collider и Vulture

«„Кольца власти“ — определенно многообещающее возвращение в Средиземье, судя по первым эпизодам. Потрясающие визуальные эффекты, убедительные персонажи и притягательный персонаж Морфидд Кларк, который не соглашается с широко распространенным мнением о том, что Саурон побежден. Жду не дождусь увидеть остальные серии».

Брэндон Кац, The Wrap

«Я увидел захватывающее зрелище. Масштаб, размах, амбиции и грандиозность не имеют себе равных на телевидении. Перед первыми сериями „Колец власти“ стояла грандиозная задача: показать мир, после которого захотело бы продолжить просмотр. Но в целом я очень воодушевлен первыми двумя эпизодами #Колецвласти. Каждый очаг цивилизации, в которых оказываются герои, предлагает новую перспективу и мифические культурные чудеса. Прямолинейный сюжет, смешанный с горящими глазами. Я увидел каждый доллар, вложенный в проект, и еще немного больше».

© Prime Video/YouTube

Стивен Уайнтрауб, Collider

«Приготовьтесь быть сраженными масштабом и размахом „Колец власти“. Я не знаю, как им удалось это осуществить, но они сделали шоу по „Властелину Колец“, которое похоже на „Властелин Колец“. Все в этом сериале невероятно — от картинки до костюмов и декораций. И, разумеется, актерский состав. Будьте готовы к чему-то особенному. Я уже хочу увидеть больше».

Роб Кейес, ScreenRant

«Первые два эпизода лучше, чем то, что вы могли себе представить после трейлеров. Но есть, над чем поработать, чтобы сделать сюжет захватывающим. Он кажется массивным и хорошо показывает Великие кольца, но темп подводит. А вот гномы уже круче, чем в „Хоббите“! „Дом Дракона“ лучше использовал экранное время для своих персонажей (хотя там меньше великих домов, аналогичных Великим кольцам)».

Меган О’Киф, Decider

«Пока что это невероятно весело и многообещающе, да еще и шикарно. Смотрите на самом большом экране. Мое единственное предостережение в том, что я отчетливо вижу, как структура сюжета может дать трещины после второго эпизода или полностью развалиться».

© Amazon Prime Video UK/YouTube

Лира Хейл, Remezcla

«Это мощная история, которая укрепляет мою любовь к вселенной «Властелина Колец» и к сторителлингу, который вдохновляет и вдохновляет. А еще там крутые женщины. Нельзя о них забывать!»

Трент Мур, Syfy

»«Кольца власти»» впечатляют. Огромный бюджет просто сочится c экрана и приближает сериал к фильмам Джексона».

«Афиша Daily» не нашла негативных отзывов об увиденном в «Кольцах власти». Другие реакции критиков можно посмотреть в этой и этой подборках.

Возможность увидеть «Кольца власти» до официальной премьеры 2 сентября на Amazon Prime Video появится не только у критиков, но и у зрителей. 31 августа поклонники Толкина тоже смогут посмотреть первые две серии в американских кинотеатрах Cinemark. Учитывая эпические масштабы и размах «Колец власти», вполне логично, что его покажут на больших экранах, хоть и не полностью.

В проекте снялись Ленни Генри («Гарри Поттер и узник Азкабана»), Роберт Арамайо («Игра престолов»), Назанин Бониади («Отель Мумбаи: Противостояние»), Морфидд Кларк («Темные начала»), Оуайн Артур («Смерть в раю») и другие. Режиссурой занимался Хуан Антонио Байона.