Нейросеть сгенерировала изображения для клипа «Короля и Шута» на песню «Дагон»

Нейросеть Midjourney, создающая изображения по ключевым словам, сгенерировала картинки для фанатского клипа на песню «Дагон» группы «Король и Шут».

Пользователь ютьюба с ником Иван Крылов перевел текст песни на английский язык, который затем нейросеть преобразовала в изображения. Монтажом кадров в полноценный клип занимался автор ролика.

На строчке «Мир менялся на глазах» появляется картинка затопленных сталинских высоток, а на словах «Зов стихий в людских сердцах» — сердце, части которого разделены на огонь и воду.

В комментариях к видео пользователи заметили, что сгенерированные изображения отлично передают атмосферу песни.

Ранее в сети появился клип на песню «Все идет по плану» Егора Летова, созданный при помощи этой же нейросети.

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