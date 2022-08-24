Реклама
Новости
Что пользователи (не) смогли отыскать в российском аналоге «Википедии», пока его сайт не упал
16:37
Новый роман Евгения Водолазкина «Чагин» выйдет в октябре 2022 года
16:07
Нейросеть сгенерировала изображения для клипа «Короля и Шута» на песню «Дагон»
15:49
Yura Timoshenko/Unsplash
В Москве все торговые центры «заминировали» анонимы с Украины
15:27
Фонд «Нужна помощь» объявил Месяц волонтерского фандрайзинга
15:03
Arctic Monkeys анонсировали выход седьмого альбома «The Car»
14:54
Разработчик российского электрокара Zetta заявил о финансовых проблемах. Проект он не закрывает
14:28
Российские кинотеатры показывают фильмы в пиратской озвучке Jaskier, не спросив разрешения студии
14:20
«Сплин»/«ВКонтакте»
Организаторы «Музыки с сильным характером» подтвердили, что выступление «Сплина» отменяется
Обновлено в 14:01
Arctic Monkeys вживую сыграли новую песню «I Ain’t Quite Where I Think I Am»
13:13
Ростех заявил об остром дефиците IT-специалистов в России
13:08
Из соцсетей Карена Шаиняна*
Журналиста Карена Шаиняна* оштрафовали по закону об иностранных агентах
12:08
Венгрия не планирует вводить ограничения на выдачу виз россиянам
11:41
Российские СИЗО заполнены на 96%. Во ФСИН говорят, что «общий лимит наполнения не превышен»
11:05
Присяжные признали калининградских врачей виновными в убийстве младенца
10:08
Опубликован список приложений, обязательных для предустановки на гаджеты с 2023 года
10:05
Из соцсетей Джей Джей Абрамса
HBO Max отменил шесть анимационных проектов. Среди них — «Бэтмен: Рыцарь в плаще» Джей Джей Абрамса
02:00
Режиссер Кирилл Соколов поставит триллер «Ультра» для TriStar Pictures
01:32
Хидэо Кодзима запустит подкаст на Spotify. Он будет посвящен процессу создания игр
00:50
Хиллари Клинтон и ее дочь встречают выдающихся женщин современности в трейлере «Бесстрашных»
00:22
Нейросеть сгенерировала изображения для клипа «Короля и Шута» на песню «Дагон»
Сегодня в 12:49

Нейросеть Midjourney, создающая изображения по ключевым словам, сгенерировала картинки для фанатского клипа на песню «Дагон» группы «Король и Шут».

Пользователь ютьюба с ником Иван Крылов перевел текст песни на английский язык, который затем нейросеть преобразовала в изображения. Монтажом кадров в полноценный клип занимался автор ролика.

На строчке «Мир менялся на глазах» появляется картинка затопленных сталинских высоток, а на словах «Зов стихий в людских сердцах» — сердце, части которого разделены на огонь и воду.

В комментариях к видео пользователи заметили, что сгенерированные изображения отлично передают атмосферу песни.

Ранее в сети появился клип на песню «Все идет по плану» Егора Летова, созданный при помощи этой же нейросети.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Иван КрыловЕгор Летов
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение