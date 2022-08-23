ВЦИОМ: доля россиян, положительно оценивающих западную культуру, сократилась почти вдвое за 22 года

30% россиян считают, что от западной цивилизации, демократии и культуры можно взять много полезного. Эта доля сократилась на 25 процентных пунктов с 2000 года, говорится в результатах опроса ВЦИОМ.

Большинство респондентов (59%) не видят пользы в западной цивилизации и демократии, 26% называют их разрушительными. В 2000 году так считали 25% и 10% соответственно. Доля людей, считающих западную цивилизацию, необходимой и спасительной для России, осталась прежней — 2%.

ВЦИОМ отмечает, что отношение к Западу делит общество на две группы. Среди 18-34-летних доминируют установки, что Запад необходим России или может дать много хорошего (55-50%), после 35 лет усиливаются противоположные взгляды и достигают максимума в группе 60+, где неподходящими и губительными западные ориентиры называют уже 70%.

Против Запада чаще всего настроены активные телезрители (78% дают отрицательные ответы), жители небольших населенных пунктов (64-65%) и люди с неполным средним образованием.

Чем больше населенный пункт, в котором живет респондент, и чем выше его образование, тем скорее он будет лоялен Западу. Среди жителей миллионников и крупных городов от 500 тыс. человек 43% считают, что западная культура может дать много полезного (в селах таких лишь 25%). Среди граждан с высшим образованием доля лояльных к Западу в 2,4 раза выше, чем среди россиян с неполным средним — 40% против 17%. Среди активных потребителей интернета 48% положительно относится к западной культуре, 44% — отрицательно.

«Можно предположить, что это разделение общества формирует разные запросы на ценности и направления общественного развития, и западный вектор остается важным для активной, молодой, образованной части россиян», — говорится в исследовании.

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