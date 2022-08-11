ВЦИОМ: более половины россиян считают, что сексуальную ориентацию взрослого человека нельзя изменить

Каждый второй россиянин (51%) считает, что сексуальная ориентация определяется биологией, 15% — что формируется в течение жизни. Мнения, что на ориентацию влияют как биологические, так и иные факторы, придерживаются 26% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Чаще других полагают сексуальную ориентацию отчасти данной от природы, отчасти формирующейся в течение жизни 18-24-летние (38%), жители городов-миллионников (37-34%) и люди, лично знакомые с ЛГБТК-персонами (41%).

Чем меньше город проживания, тем выше поддержка утверждения о «непостоянности» сексуальной ориентации (19% в селах против 11% в Москве и Петербурге).

Более половины респондентов (56%) считают, что сексуальную ориентацию взрослого человека нельзя изменить внешними усилиями. 30% допускают, что это возможно.

13% россиян заявили, что сталкивались с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений в СМИ, интернете или кинематографе. С 2012 года доля таких людей выросла в два раза — с 6%. Не сталкивались с подобным 86% опрошенных (в 2012 году таких было 92%).

Доля тех, у кого в окружении есть представители ЛГБТК-сообщества, увеличилась с 2015 года тоже вдвое — с 8 до 15%. А россиян, которые говорят, что не знакомы с ЛГБТК-персонами, стало меньше на 17 процентных пунктов (65% сейчас против 82% в 2015-м). Каждый пятый (20%) допускает, что среди его знакомых есть таковые, но однозначно он не уверен.

Опрос проводился 6 августа методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1600 совершеннолетних россиян.

Согласно прошлогоднему опросу «Левада-центра»*, 59% россиян считают, что геи и лесбиянки не должны иметь равные права с остальными гражданами. 33% выступают за равноправие.

*«Левада-центр» внесен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функцию иностранного агента.

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