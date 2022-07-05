СМИ: VK и «Сбер» ведут переговоры о продаже Delivery Club «Яндексу»

VK и «Сбер» введут переговоры о продаже сервиса доставки еды Delivery Club. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

По данным агентства, в настоящее время компании обсуждают варианты сделки по сервису. Один из них предполагает передачу Delivery Club «Яндексу».

Ранее об этом писал The Bell со ссылкой на источники.

В свою очередь, ФАС заявила, что ходатайство по сделке о продаже Delivery Club «Яндексу» пока не поступало. В ведомстве подчеркнули, что позиция антимонопольной службы будет зависеть от конкретных параметров и договоренностей сторон.

28 апреля стало известно, что «Яндекс» продал сервисы «Новости» и «Дзен» холдингу VK.