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Вышел трейлер документалки о создании «Оби-Вана Кеноби»
Сегодня в 18:09

На ютьюб-канале Star Wars появился трейлер документальной картины о создании сериала «Оби-Ван Кеноби». Ее премьера состоится на Disney+ уже 8 сентября.

В ролике появились звезды сериала Юэн МакГрегор, Хейден Кристенсен и Мозес Инграм, которые вместе с режиссером Деборой Чоу поговорили о том, как им удалось воплотить сценарий в жизнь.

Премьера первых двух эпизодов сериала состоялась в мае на фестивале Star Wars Celebration, на котором присутствовали МакГрегор, Кристенсен, Блэр, а также Индира Варма, Джимми Смитс, Руперт Френд, Симона Кесселль, О’Ши Джексон-мл. и Бонни Пессе.

После выхода первых двух серий Disney+ сообщил, что «Оби-Ван Кеноби» стал самым успешным оригинальным проектом стрим-сервиса. Сразу после премьеры шоу число зрителей, которые просматривают тот или иной проект «Звездных войн», увеличилось втрое.

Сюжет сериала рассказывает о джедае Оби-Ване Кеноби, который присматривает за юным Люком Скайуокером и прячется от охотников Империи во время изгнания на Татуине. Действие разворачивается спустя десять лет после событий фильма «Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов», когда джедаи были уничтожены согласно приказу 66.

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