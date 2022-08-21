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The Weeknd и Лили Роуз Депп в трейлере нового сериала от создателя «Эйфории»
Сегодня в 15:38

На ютьюб-канале HBO появился новый трейлер сериала «Идол» от создателя «Эйфории» Сэма Левинсона.

Главные роли в проекте сыграли The Weeknd и Лили Роуз Депп. По сюжету, лидер культа и владелец ночного клуба, которого играет поп-артист, вступает в запутанные отношения с молодой певицей.

Также в ролях — Трой Сиван, Сюзанна Сон, Мозес Самни, Джейн Адамс, Дэн Леви, Да’вин Джой Рэндольф и Хэнк Азар. Вместе с ними в каст попали звезда «И просто так» Хари Неф и участница Blackpink Дженни.

The Weeknd не только сыграл одну из главных ролей, но также выступил автором идеи, поработал над сценарием и музыкой. Точная дата премьеры пока не раскрывается.

О разработке «Идола» стало известно в июне 2021-го. В апреле этого года команда решила изменить видение сериала и отправила его на масштабные пересъемки. Сообщалось, что в актерском составе и съемочной группе произойдут изменения.

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