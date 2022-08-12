В Екатеринбурге травести-артиста будут судить за исполнение гимна России с флагом ЛГБТ в руках

В Екатеринбурге травести-артиста Сергея Нечаева будут судить за исполнение гимна России с флагом ЛГБТ-сообщества в руках. Об этом рассказало издание E1 со ссылкой на представителя МВД Валерия Горелых.

Нечаева обвинят в нарушении порядка официального использования государственных символов. Административное дело рассмотрит мировой суд Октябрьского района на следующей неделе.

«К большому сожалению, арест за это правонарушение не предусмотрен. „Певец“, как и само увеселительное заведение, где случился этот инцидент, уже раскаялся в произошедшем, признав правильность мотивации сотрудников полиции», — заявил Горелых.

Представитель Управления МВД по Свердловской области добавил, что «Средний Урал не Америка и не Европа со своей псевдодемократией, подобные фокусы у нас не приживутся никогда».

Дело против Нечаева открыли после того, как на его перформанс обратил внимание депутат Госдумы Виталий Милонов. Каким образом политик узнал о выступлении мужчины в гей-клубе Fame в Екатеринбурге, неизвестно.

Ранее Нечаев заявлял, что не хотел оскорбить никого своим выступлением. Мужчина, известный под сценическим именем Бомба Киберсиси, спел гимн, чтобы продемонстрировать свой патриотизм. «Я бывший участник военных действий в Чечне», — пояснил он.