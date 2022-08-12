Реклама
Новости
«Вкусно — и точка» объявила официальное английское название — Tasty. And That’s It
21:55
Актриса Энн Хеч умерла в возрасте 53 лет. Ее отключили от систем жизнеобеспечения
21:31
В Волгограде полицейские сильно избили 14-летнего подростка, приняв его за закладчика
21:14
В Екатеринбурге травести-артиста будут судить за исполнение гимна России с флагом ЛГБТ в руках
21:12
В Черногории 11 человек погибли во время стрельбы на улице
20:43
Условия разблокировки инстаграма*, альбом Kasabian без Тома Мейгана и другие новости дня
20:31
Дайджест
В США напали на писателя Салмана Рушди. Ему нанесли удары ножом
19:46
В Роспатент подали заявки на регистрацию новых названий сети Starbucks
19:09
В Калифорнии образовался фаернадо — огромный вихрь из огня, дыма и пепла
18:45
metromap.moscow
«Мостранспроект» опубликовал схему московского метро 2030 года
17:57
Kasabian выпустили новый альбом — первый без участия Тома Мейгана
17:54
В Музее Москвы пройдет музыкальный фестиваль Block Party. Его хедлайнерами станут Хаски и Pharaoh
17:53
У «Кассеты» Ричарда Линклейтера появится гонконгский ремейк
16:57
Путин учредил День российской анимации
16:52
Сервис «Звук» обновил систему рекомендаций
16:29
«Яндекс Музыка»
«Любовь мое мерило»: слушаем новый трек Манижи
15:50
«Извиниться перед российскими гражданами»: в Госдуме назвали условия разблокировки инстаграма*
15:45
В Москве пройдет благотворительный маркет «Есть смысл»
15:22
«Скопинского маньяка» Мохова отправили под домашний арест до октября
15:05
В Омске обрушилась стена жилого дома. Под завалами могут находиться люди
15:02
В Екатеринбурге травести-артиста будут судить за исполнение гимна России с флагом ЛГБТ в руках
Сегодня в 18:12

В Екатеринбурге травести-артиста Сергея Нечаева будут судить за исполнение гимна России с флагом ЛГБТ-сообщества в руках. Об этом рассказало издание E1 со ссылкой на представителя МВД Валерия Горелых.

Нечаева обвинят в нарушении порядка официального использования государственных символов. Административное дело рассмотрит мировой суд Октябрьского района на следующей неделе.

«К большому сожалению, арест за это правонарушение не предусмотрен. „Певец“, как и само увеселительное заведение, где случился этот инцидент, уже раскаялся в произошедшем, признав правильность мотивации сотрудников полиции», — заявил Горелых.

Представитель Управления МВД по Свердловской области добавил, что «Средний Урал не Америка и не Европа со своей псевдодемократией, подобные фокусы у нас не приживутся никогда».

Дело против Нечаева открыли после того, как на его перформанс обратил внимание депутат Госдумы Виталий Милонов. Каким образом политик узнал о выступлении мужчины в гей-клубе Fame в Екатеринбурге, неизвестно.

Ранее Нечаев заявлял, что не хотел оскорбить никого своим выступлением. Мужчина, известный под сценическим именем Бомба Киберсиси, спел гимн, чтобы продемонстрировать свой патриотизм. «Я бывший участник военных действий в Чечне», — пояснил он.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение