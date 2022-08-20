Студия дубляжа «Невафильм» на грани закрытия из‑за отсутствия зарубежного контента

Российская студии дубляжа «Невафильм» находится на грани закрытия. Об этом сообщает студия Red Head Sound со ссылкой на коллег.

Причиной закрытия в RHS называют отсутствие зарубежного контента, который нужно дублировать. «Невадафильм» занималась преимущественно проектами Disney, однако компания ушла из России 31 марта.

По данным студии, «Невафильм» уже закрыла свой филиал в Москве, а офис в Петербурге находится на грани.

«Невафильм» — российская кинокомпания, которая занимается дублированием иностранных кинофильмов на русский язык, переозвучиванием отечественных квартир и поставками оборудования для кинотеатров.

За всю свою историю студия озвучила 983 картины. Среди них — «Король лев», «Крестный отец», «Тайна Коко», «Бойцовский клуб», «Криминальное чтиво», «Титаник», «Звездные войны», «В погоне за счастьем», «Корпорация монстров», «Рататуй», «CODA: Ребенок глухих родителей», «Аватар», «Отель „Гранд Будапешт“», «Мстители» и другие.

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