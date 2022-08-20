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вчера в 23:38
Студия дубляжа «Невафильм» на грани закрытия из‑за отсутствия зарубежного контента
Сегодня в 15:23

Российская студии дубляжа «Невафильм» находится на грани закрытия. Об этом сообщает студия Red Head Sound со ссылкой на коллег.

Причиной закрытия в RHS называют отсутствие зарубежного контента, который нужно дублировать. «Невадафильм» занималась преимущественно проектами Disney, однако компания ушла из России 31 марта.

По данным студии, «Невафильм» уже закрыла свой филиал в Москве, а офис в Петербурге находится на грани.

«Невафильм» — российская кинокомпания, которая занимается дублированием иностранных кинофильмов на русский язык, переозвучиванием отечественных квартир и поставками оборудования для кинотеатров.

За всю свою историю студия озвучила 983 картины. Среди них — «Король лев», «Крестный отец», «Тайна Коко», «Бойцовский клуб», «Криминальное чтиво», «Титаник», «Звездные войны», «В погоне за счастьем», «Корпорация монстров», «Рататуй», «CODA: Ребенок глухих родителей», «Аватар», «Отель „Гранд Будапешт“», «Мстители» и другие.

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