В Москве задержали главного нарколога Минздрава Евгения Брюна по делу о мошенничестве

В Москве задержали главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава Евгения Брюна по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Его и других фигурантов дела подозревают в закупке госучреждениями тестов и реагентов для определения наркологической зависимости по завышенным ценам.

Источник ТАСС подчеркивает, что Брюн проверяется на причастность к скандальной истории «с введением новых правил медосмотра водителей».

Евгений Брюн — доктор медицинских наук. В СССР он был организатором первых служб анонимного лечения наркоманов, а с 1998 по 2017 год занимал должность директора Московского научно-практического центра наркологии. Главным внештатным наркологом Минздрава Брюн является с 2009 года.

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