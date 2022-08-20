Аарон Пол не вернется к роли Джесси Пинкмана из сериала «Во все тяжкие»

Аарон Пол, сыгравший Джесси Пинкмана в сериале «Во все тяжкие», больше никогда не вернется к этой роли. Об этом актер рассказал в интервью The Hollywood Reporter.

По словам Пола, последнее его появление в образе Пинкмана было в приквеле «Лучше звоните Солу» — и это стало своего рода прощание с героем.

Актер поделился впечатлениями со съемок финала «Лучше звоните Солу», когда команда «Во все тяжкие» вновь собралась вместе.

«Это было круто, было так много знакомых лиц. Многие люди, с которыми мы снимали пилотную серию „Во все тяжкие “, все еще были частью команды [„Лучше звоните Солу“]. Конечно, мне приходилось встречаться со многими из них во время съемок „Эль Камино“ [фильм Netflix], и теперь мы оказались в гуще событий, когда Джесси Пинкман и Уолтер Уайт представили миру Сола Гудмана. Так что было здорово вернуться в „светлые“ времена наших персонажей», — сказал он.

В июле в американском городе Альбукерке, месте действия «Во все тяжкие» открыли бронзовые статуи Уолтеру Уайту и Джесси Пинкману.

«Во все тяжкие» выходил в эфире телеканала AMC c 2008 по 2013 год. Он рассказывает историю школьного учителя химии Уолтера Уайта, у которого диагностировали неоперабельный рак легких. Вместе со своим бывшим учеником Джесси Пинкманом он начинает производить и продавать метамфетамин, чтобы обеспечить финансовое будущее своей семьи.

Шоу было удостоено множества наград, среди которых 16 прайм-таймовых премий «Эмми» и два «Золотых глобуса».

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