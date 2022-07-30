В США открыли статуи в честь Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана из сериала «Во все тяжкие»

В американском городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, открыли бронзовые статуи, посвященные клуючевым персонажам сериала «Во все тяжкие» Уолтеру Уайту и Джесси Пинкману, которых сыграли актеры Брайан Крэнстон и Аарон Пол. Об этом сообщает Associated Press.

Альбукерке — место действия «Во все тяжкие» и его приквела «Лучше звоните Солу». Церемонию открытия посетили Крэнстон и Пол, режиссер и сценарист ленты Винс Гиллиган, а также мэр города Тим Келлер и местные политики.

Келлер заявил, что популярность сериала привлекла в город новые инвестиции: «Хоть истории могут быть и вымышленными, однако рабочие места настоящие».