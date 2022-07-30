В США открыли статуи в честь Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана из сериала «Во все тяжкие»

В американском городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, открыли бронзовые статуи, посвященные клуючевым персонажам сериала «Во все тяжкие» Уолтеру Уайту и Джесси Пинкману, которых сыграли актеры Брайан Крэнстон и Аарон Пол. Об этом сообщает Associated Press.
Альбукерке — место действия «Во все тяжкие» и его приквела «Лучше звоните Солу». Церемонию открытия посетили Крэнстон и Пол, режиссер и сценарист ленты Винс Гиллиган, а также мэр города Тим Келлер и местные политики.
Келлер заявил, что популярность сериала привлекла в город новые инвестиции: «Хоть истории могут быть и вымышленными, однако рабочие места настоящие».
Мэр добавил: «Серьезно, не сомневаюсь, что кто‑то скажет: „Ого, только этого не хватало нашему городу“. Я же вижу здесь двух лучших актеров в истории Америки. Я вижу их персонажей трагическими фигурами колоссального масштаба, я считаю их историю предостережением».
«Во все тяжкие» выходил в эфире телеканала AMC c 2008 по 2013 год. Он рассказывает историю школьного учителя химии Уолтера Уайта, у которого диагностировали неоперабельный рак легких. Вместе со своим бывшим учеником Джесси Пинкманом он начинает производить и продавать метамфетамин, чтобы обеспечить финансовое будущее своей семьи.
Шоу было удостоено множества наград, среди которых 16 прайм-таймовых премий «Эмми» и два «Золотых глобуса».