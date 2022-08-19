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Экс-мэр Краснодара возглавил правительство части Харьковской области, занятой российскими войсками
Сегодня в 11:02

В части Харьковской области, занятой российскими военными, сформирован совет министров. Об этом говорится в указе главы пророссийской военно-гражданской администрации региона Виталия Ганчева.

Возглавит совет министров бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко, пишет ТАСС со ссыкой на текст документа.

Накануне Алексеенко подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий. Сегодня на внеочередном заседании гордумы Краснодара депутаты единогласно поддержали его решение.

Краснодарскому краю досталось шефство над частью Харьковской области, которую взяла Российская армия. В ходе него в регион поставляют стройматериалы, медикаменты и продукты. Алексеенко говорил, что сейчас первоочередная задача — подготовка кадров.

В начале июля глава военно-гражданской администрации Харьковской области Ганчев заявлял, что российские военные контролируют примерно 20% региона. Они заняли, в частности, города Изюм и Балаклею. Административный центр региона, второй крупнейший город Украины Харьков остается под контролем украинских сил.

Андрей Алексеенко был избран мэром Краснодара в ноябре 2021 года. До этого он в течение шести лет работал вице-губернатором Краснодарского края.

В конце прошлого года Алексеенко задержали по подозрению в получении взятки «в виде дорогостоящего ружья» за 1,6 млн рублей. По версии следствия, чиновник мог получить ружье в 2018 году в обмен на обещание выдать заключение, что многоквартирный дом, построенный в Краснодаре, соответствовал всем требованиям, хотя на самом деле у него был ряд недостатков. Дело Алексеенко не закрыто, максимальное наказание за взятку в особо крупном размере — 15 лет лишения свободы.

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